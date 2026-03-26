Journée nationale des cuisines collectives - Insécurité alimentaire : les cuisines collectives demandent un soutien accru pour répondre à la demande croissante

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - En ce mois de la nutrition, le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) profite de la Journée nationale des cuisines collectives (JNCC) pour lancer un message clair : il est urgent de mieux soutenir les cuisines collectives pour répondre de façon durable à l'enjeu de précarité alimentaire qui touche trop de Québécoises et Québécois.

À l'heure actuelle et malgré le contexte qui s'aggrave, seulement 25 % des gens qui ont faim se tournent vers les banques alimentaires alors que de plus en plus de personnes (dont des hommes, des aînés, des étudiants, des travailleurs et des nouveaux arrivants) se tournent vers les cuisines collectives pour reprendre du pouvoir sur leur alimentation. Or, 60 % des organismes ne peuvent pas intégrer toutes les personnes qui souhaitent participer à un groupe de cuisine collective en raison d'un sous-financement de plus de 10 millions à l'échelle nationale.

Une réponse concrète et structurante à une crise bien réelle

Au Québec, quelque 1 200 groupes de cuisine collective préparent près de 925 000 portions par année. Dans chaque groupe, des personnes mettent en commun leur temps, leur argent et leurs compétences pour préparer des plats sains, économiques et appétissants qu'elles rapportent chez elles pour nourrir leur famille. Les cuisines collectives sont un moyen pour les citoyens d'aller au-delà de la charité, de se nourrir dans la dignité et de reprendre du pouvoir sur leur alimentation.

Selon un sondage mené par le RCCQ à l'automne 2025 auprès de ses membres, 80 % des organismes ont dû réduire ou cesser des activités de cuisine collective pour des raisons financières, et 68 % affirment avoir besoin de personnel supplémentaire pour répondre à la demande.

« Dans un contexte où le droit à l'alimentation est fragilisé pour un nombre croissant de personnes au Québec, les cuisines collectives représentent bien plus qu'une activité communautaire : elles sont un levier de dignité, d'autonomie et de solidarité. En cette Journée nationale des cuisines collectives, le RCCQ demande aux décideurs d'agir pour que ces espaces essentiels puissent continuer à nourrir, rassembler et soutenir les communautés partout au Québec », souligne Josée Poirier Defoy, présidente du Regroupement des cuisines collectives du Québec.

Le RCCQ et ses membres demandent au gouvernement la reconnaissance officielle du rôle des organismes de cuisines collectives comme un investissement préventif en santé publique, l'augmentation du financement de base et un financement adéquat pour les organismes de cuisines collectives non soutenus par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), afin que personne et aucun groupe ne soit laissé pour compte.

Cuisiner avec solidarité, dignité, équité et autonomie

Les cuisines collectives sont de véritables milieux de vie où l'on trouve à la fois entraide, apprentissage, intégration et inclusion. On y développe des compétences culinaires et alimentaires essentielles pour reprendre en main son pouvoir d'agir sur l'alimentation, que ce soit lire une recette, choisir les bons aliments, décoder les étiquettes ou planifier un budget, tout en adaptant les repas à ses besoins de santé et en se réappropriant un patrimoine culinaire. Il s'agit d'une réponse durable et humaine aux enjeux alimentaires vécus par des milliers de personnes au Québec.

Contrairement à une croyance populaire erronée et persistante, la cuisine collective ne s'adresse pas uniquement aux personnes en situation de vulnérabilité financière. Au contraire, elle s'adresse à toute personne désireuse de cuisiner afin d'améliorer sa qualité de vie et celle de sa famille, tout en ayant la possibilité de s'impliquer, individuellement et collectivement, dans sa communauté. Pour les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, il s'agit également d'un espace privilégié d'intégration et, pour plusieurs, d'un réseau d'entraide indispensable.

Grand rendez-vous à venir pour reconnaitre le droit à l'alimentation

En plus de souligner la JNCC, le Regroupement des cuisines collectives du Québec organise le Sommet national sur le droit à l'alimentation qui aura lieu du 14 au 16 avril 2026, à Sherbrooke. L'événement a pour objectif de croiser expertises, savoirs de terrain et expériences vécues pour nourrir une vision ambitieuse et concrète du déploiement du droit à l'alimentation au Québec. Avec déjà près de 300 inscriptions, le Sommet national sur le droit à l'alimentation s'annonce comme un moment phare pour les acteurs de l'ensemble du système alimentaire du Québec. Pour en savoir plus : https://droitalimentation.org/sommet-national-2026/

À propos du RCCQ

Depuis plus de 36 ans, les cuisines collectives offrent partout au Québec une réponse durable et humaine aux enjeux alimentaires. Bien plus qu'un service, elles représentent un moyen que les gens se sont donné pour aller au-delà de la charité, se nourrir dans la dignité et reprendre du pouvoir sur leur alimentation. En 2025, le RCCQ comptait plus de 1 204 membres présents dans presque toutes les régions du Québec, et sa popularité ne cesse de croître. https://www.rccq.org/fr/

SOURCE Regroupement des cuisines collectives du Québec

Contact : Marie-Rose Desautels, [email protected], (819) 580-9235