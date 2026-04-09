INVITATION AUX MÉDIAS : Vers une loi-cadre sur le droit en alimentation au Québec : un premier Sommet national à Sherbrooke

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) et ses partenaires invitent les représentants des médias à participer au premier Sommet national sur le droit à l'alimentation qui se déroulera du 14 au 16 avril prochains à Sherbrooke.

Alors que l'alimentation est un droit fondamental reconnu par le droit international, au même titre que l'éducation ou la santé, ce droit n'a toujours pas de cadre légal au Québec. Les discussions de cet événement d'envergure visent donc à définir les balises d'une loi-cadre claire et structurée pour notre province.

Un Sommet historique

Animé par Christian Bégin, cet événement marquant mobilise près de 400 participantes et participants issus des milieux communautaires, agricoles, économiques, universitaires, institutionnels et politiques nationaux et internationaux.

Date : Du mardi 14 avril au jeudi 16 avril 2026

Lieu : Hôtel Delta, 2685 Rue King Ouest, Sherbrooke, QC J1L 1C1

Détails : panels et ateliers thématiques

Moments forts :

15 avril de 9 h à 10 h : panel d'ouverture « Le droit à l'alimentation »

15 avril de 13 h 30 à 15 h : panel « La gouvernance comme élément clé de la garantie du droit à l'alimentation »

16 avril de 9 h à 10 h : panel « Regards croisés sur les enjeux actuels en agriculture au Québec »

16 avril de 15 h à 16 h : panel de fermeture avec retour sur les réflexions et la vision commune issues du Sommet, annonce d'engagements

Pour consulter la programmation complète.

Les représentants des médias souhaitant confirmer leur présence au Sommet ou organiser une entrevue avec Christian Bégin ou un porte-parole du RCCQ sont priés d'écrire à Marie-Rose Desautels au [email protected].

À propos du RCCQ

Depuis plus de 36 ans, les cuisines collectives offrent partout au Québec une réponse durable et humaine aux enjeux alimentaires. Bien plus qu'un service, elles représentent un moyen que les gens se sont donné pour aller au-delà de la charité, se nourrir dans la dignité et reprendre du pouvoir sur leur alimentation. En 2025, le RCCQ comptait plus de 1 204 membres présents dans presque toutes les régions du Québec, et sa popularité ne cesse de croître. https://www.rccq.org/fr/

SOURCE Regroupement des cuisines collectives du Québec

Information : Marie-Rose Desautels, Morin Relations Publiques, [email protected]