Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Lancement de l'appel de candidatures

QUÉBEC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, lance aujourd'hui l'appel de candidatures pour les décorations et les citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours. Celui-ci se terminera le 15 mars 2024.

C'est en 2017 que des pompiers et des pompières ont été honorés pour la première fois par le ministère de la Sécurité publique pour mettre en lumière le dévouement et le courage de ceux et celles qui assurent la sécurité des citoyens dans toutes les régions du Québec. Depuis, ce sont 337 personnes qui ont été honorées lors de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières. Rappelons que cette journée permet de décerner des distinctions en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours, mais aussi d'honorer la mémoire de ceux et celles qui ont perdu la vie en service.

Les candidatures doivent être soumises par une autorité compétente, dans le cas des décorations, ou par toute personne ou tout organisme, dans le cas des citations.

« Je tiens à exprimer ma fierté et mon admiration pour nos pompiers et pompières, qui accomplissent un travail essentiel pour protéger les Québécois et les Québécoises ainsi que pour sauver des vies. Nous avons été confrontés à plusieurs sinistres au cours des dernières années et nous avons toujours pu compter sur eux dans ces moments difficiles. Leur bravoure et leur engagement méritent d'être reconnus. J'invite les personnes concernées à nous soumettre leur candidature. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

La Croix de courage honore un acte d'héroïsme accompli par un membre d'un service de sécurité incendie au péril de sa vie lors d'une intervention;

honore un acte d'héroïsme accompli par un membre d'un service de sécurité incendie au péril de sa vie lors d'une intervention; La Médaille pour acte méritoire souligne le leadership remarquable ou le dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel;

souligne le leadership remarquable ou le dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel; La Médaille du sacrifice honore la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé à la suite d'une intervention;

honore la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé à la suite d'une intervention; La Citation d'honneur rend hommage à une personne ou à un organisme ayant contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie;

rend hommage à une personne ou à un organisme ayant contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie; La Citation de reconnaissance souligne l'apport d'une personne ou d'un organisme ayant facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'une intervention.

souligne l'apport d'une personne ou d'un organisme ayant facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'une intervention. Les candidatures des personnes suivantes sont admissibles :

les membres d'un service de sécurité incendie du Québec;

toute personne ou tout organisme ayant contribué de façon exceptionnelle au développement de la sécurité incendie ou ayant facilité le travail de membres d'un service de sécurité incendie lors d'une intervention.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières aura lieu à l'automne 2024.

Proposition de candidature - Décorations et citations décernées en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours (quebec.ca)

