Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières - Lancement de l'appel de candidatures

QUÉBEC, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, annonce le début de la période de mise en candidature pour les décorations et les citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours. Cet appel de candidatures prendra fin le 23 mars 2023.

Chaque année depuis 2017, le ministère de la Sécurité publique souligne le dévouement et l'engagement des pompiers et pompières, qui assurent quotidiennement la sécurité des citoyens dans toutes les régions de la province. Cette Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières est l'occasion, pour le gouvernement du Québec, d'attribuer des décorations et des citations en matière de sécurité incendie et pour des activités de secours, mais aussi d'honorer la mémoire de ceux et celles qui sont décédés en service. Les candidatures doivent être soumises par une autorité compétente, dans le cas des décorations, ou par toute personne ou tout organisme, dans le cas des citations.

Citation :

« La contribution des pompiers et pompières à la sécurité publique est essentielle et indéniable. Je porte un grand respect à leur engagement inconditionnel, auquel s'ajoute un courage à toute épreuve. Chaque année, plusieurs de ces travailleurs hors de l'ordinaire sont appelés à agir de façon exceptionnelle, et le gouvernement du Québec souhaite leur rendre hommage. Nous invitons donc toutes les personnes autorisées à nous soumettre des candidatures. Le Québec en entier doit une fière chandelle aux pompiers, et nous nous devons de le souligner dignement! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits saillants :

Trois décorations et deux citations peuvent être décernées : la Croix de courage, la Médaille pour acte méritoire, la Médaille du sacrifice, la Citation d'honneur et la Citation de reconnaissance :

courage, la Médaille pour acte méritoire, la Médaille du sacrifice, la Citation d'honneur et la Citation de reconnaissance :

La Croix de courage honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention;

honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention;

La Médaille pour acte méritoire est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel;

est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel;

La Médaille du sacrifice rend honneur à la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé en service

rend honneur à la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé en service

La Citation d'honneur rend hommage à une personne ou à un organisme qui a contribué de façon notoire au développement et à la promotion de la sécurité incendie;

rend hommage à une personne ou à un organisme qui a contribué de façon notoire au développement et à la promotion de la sécurité incendie;

La Citation de reconnaissance souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023 aura lieu à l'automne.

Lien connexe :

Mise en candidature

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

Facebook, Twitter, Instagram

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source : Roxanne Bourque, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, 418 999-1326; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]