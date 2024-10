Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Un citoyen de l'Outaouais honoré pour avoir sauvé un accidenté de la route

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Citation de reconnaissance au citoyen Jean-Pierre Girard, qui a sauvé la vie d'un homme à la suite d'un accident survenu dans la MRC de Papineau, le 21 août 2017.

Ce jour-là, un véhicule plonge dans un fossé à l'intersection du rang 4 et de la montée du Quatre, à Lochaber-Ouest. M. Jean-Pierre Girard, qui réside tout près, se précipite sur les lieux pour vérifier s'il y a des victimes à secourir. Il aperçoit le véhicule renversé du côté passager, le moteur en feu. À l'intérieur, le conducteur semble suffoquer et tente d'ouvrir la portière vers le haut, en vain. Pressé par l'urgence de la situation, M. Girard monte sur l'auto, force la portière pour l'ouvrir, tend la main à la victime et réussit enfin à sortir l'homme pour le mettre hors de danger. Un sauvetage in extremis : à l'arrivée des pompiers, le véhicule entier brûlait sous leurs yeux.

Citations :

« Sans avoir de formation particulière en matière de sauvetage, le citoyen Jean-Pierre Girard n'a pas hésité à aller porter secours à un homme dont la vie était en danger, prisonnier d'un véhicule accidenté et en flammes. La Citation de reconnaissance qu'on lui octroie est pleinement méritée. Je le félicite pour son acte très courageux et empreint d'altruisme. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« M. Jean-Pierre Girard s'est empressé de faire tout son possible pour porter secours à un conducteur dont la vie était menacée, et ce, même si le véhicule pouvait s'enflammer à tout instant. Je salue la bravoure et l'humanité dont a fait preuve M. Girard lors de cette intervention héroïque. Son action est inspirante pour toute notre communauté. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants :

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

