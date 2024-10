Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore deux héros du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Croix de courage au lieutenant Keven Gagné et au pompier Frédéric Thibeault pour leur sauvetage exceptionnel réalisé lors du sinistre survenu à Rivière-Éternité le 1er juillet 2023.

Alors qu'ils progressent difficilement, par une météo orageuse, sur une route non carrossable, au camping du Parc national du Fjord-du-Saguenay, les deux coéquipiers entendent des cris d'appel à l'aide : immergé jusqu'au torse, un homme s'agrippe à des branches pour éviter d'être emporté par les eaux agitées de la rivière. Keven Gagné enfile un harnais, une veste de flottaison et se sécurise avec un câble fixé au treuil de leur VTT pour être en mesure de descendre au niveau de l'eau. Pendant que son collègue Frédéric Thibeault veille au bon déroulement de l'opération et assure la stabilité du treuil et du câble, Keven Gagné rejoint la victime dans l'eau, lui passe une corde sous les bras et amorce la remontée. Enfin, le blessé est ramené en terrain sûr et une fois sorti du parc national, il est confié aux ambulanciers.

« Le 1er juillet 2023, la catastrophe naturelle a malheureusement emporté deux personnes à Rivière-Éternité. Mais une vie a été sauvée grâce à l'excellent travail d'équipe du lieutenant Keven Gagné et du pompier Frédéric Thibeault. Ils ont accompli leur mission avec beaucoup de sang-froid, de ténacité et de vigilance. Je félicite et remercie nos deux braves, qui méritent amplement leur Croix de courage. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je salue le courage et l'altruisme du lieutenant Keven Gagné et du pompier Frédéric Thibeault, qui sont intervenus pour secourir un blessé dans des circonstances dangereuses. Leurs gestes efficaces et sécuritaires ont permis de sauver la vie de cet homme, une action inspirante pour toute notre communauté! Notre gouvernement est fier de leur décerner cette reconnaissance. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Au nom des citoyennes et citoyens de Dubuc, et particulièrement aux yeux de l'humanité, nous avions cette responsabilité de mettre en lumière cet acte héroïque. Risquer sa vie pour son prochain, pour la suite du monde, c'est rassurant et viscéralement inspirant. Je me souviens. »

François Tremblay, adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme et député de Dubuc

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

