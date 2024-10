Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore cinq pompiers de Montréal

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Afin de souligner leurs interventions exceptionnelles lors du tragique incendie survenu dans le Vieux-Port de Montréal le 16 mars 2023, le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire à MM. Benoit Bourgie, Kevin Graindlair-Laroche et Claude Smith et une Croix de courage à MM. Julien Berjot et Keith Brown, tous pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal.

Ce jour-là, alors que le stress monte en flèche en raison de l'urgence de la situation, Julien Berjot et Keith Brown dressent des échelles portatives afin de sauver trois personnes d'une mort certaine. Bien que tous deux subissent des blessures lors de l'évacuation d'une personne à demi suspendue dans le vide, ils poursuivent leur mission avec courage. Pendant ce temps, le pompier Claude Smith positionne stratégiquement son camion-échelle afin d'intervenir au troisième étage. Malgré la visibilité nulle et le caractère risqué de la manœuvre, il parvient à évacuer les pompiers et la victime au moyen de l'échelle quelques secondes avant un embrasement généralisé.

De leur côté, les pompiers Kevin Graindlair-Laroche et Benoit Bourgie déploient rapidement une échelle portative de 35 pieds pour porter secours à quatre personnes au deuxième étage. Dès l'opération terminée, ils entendent des cris d'appel à l'aide en provenance d'une autre fenêtre et réussissent à déplacer l'échelle avec précision malgré l'épaisse fumée, pour ainsi évacuer une cinquième victime.

Citations :

« L'incendie d'une rare violence qui a éclaté dans le Vieux-Port de Montréal l'an dernier a malheureusement causé des décès tragiques qui ont marqué les Montréalaises et les Montréalais. Mais grâce à l'héroïsme des pompiers présents, plusieurs autres vies ont tout de même été sauvées. Je félicite MM. Julien Berjot, Keith Brown, Benoit Bourgie, Kevin Graindlair-Laroche et Claude Smith pour leur bravoure, leur efficacité et leur ténacité. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Exposés à la fumée et aux flammes, nos braves pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal ont gardé leur sang-froid et ont agi afin de sauver le plus de vies possible dans ce contexte chaotique d'une ampleur inédite. Merci à nos combattants du feu pour le dévouement, la résilience et le professionnalisme exceptionnels qu'ils ont démontrés dans ces circonstances éprouvantes! Leur mission de protection prend tout son sens dans ce genre d'intervention. »

Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Source : Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]