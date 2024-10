Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore cinq citoyens et citoyennes du Nord-du-Québec

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec décerne une Citation d'honneur ainsi que quatre Médailles pour acte méritoire à des citoyens du Nord-du-Québec.

M. Craig Lingard, directeur du Département de sécurité civile de l'Administration régionale Kativik, reçoit une Citation d'honneur, qui récompense sa contribution exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie. Depuis 25 ans, M. Lingard poursuit un objectif clair pour tous les pompiers du Nunavik, soit celui de leur fournir une formation répondant aux plus hautes normes d'excellence. Il se dévoue corps et âme dans le but de réaliser cette vision qui lui est chère et de développer le schéma de couverture de risques d'incendie de l'Administration régionale Kativik.

M. Hugo Bondu, directeur du Service de sécurité incendie (SSI) de Radisson, les pompiers de ce SSI, William Uptegrove et Valérie Pelletier-Morin, ainsi que la brigadière d'Hydro-Québec Émilie Kolodziej se sont vu décerner une Médaille pour acte méritoire soulignant leurs interventions exceptionnelles lors des feux de forêt historiques de 2023. Durant cette période critique, les quatre braves ont pris la route Transtaïga dans une vaste zone de fumée et de flammes pour effectuer le sauvetage de travailleurs de la SOPFEU piégés par un feu de forêt. Sans autre moyen de communication que les ondes radio d'Hydro-Québec, ils ont fait preuve de courage, de prudence et de persévérance pour mener à bien cette intervention à haut risque.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, s'est adressé aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citations :

« Je salue l'engagement profond de M. Lingard à faire de chaque communauté inuite un milieu de vie plus sécuritaire. Sa détermination à améliorer la sécurité incendie au Nunavik et son professionnalisme hors du commun constituent une source d'inspiration pour ses pairs et pour nous tous. Je veux aussi souligner le sens élevé du devoir de MM. Hugo Bondu et William Uptegrove, ainsi que de Mmes Valérie Pelletier-Morin et Émilie Kolodziej, qui ont affronté un environnement extrême et persisté dans leur mission de sauver des vies. Ils ont toute notre admiration et notre reconnaissance! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« C'est un plaisir de rendre hommage à nos combattants du feu. M. Lingard, qui a contribué de façon exceptionnelle au développement et à la promotion de la sécurité incendie au Québec, a poursuivi sa mission avec persévérance au fil des années et a bâti une équipe aussi passionnée que lui par la sécurité incendie. Quant aux quatre membres du SSI de Radisson, ils ont su faire équipe avec courage et détermination dans un contexte des plus périlleux. Leur exploit accompli dans un paysage apocalyptique est digne de mention. Félicitations à nos héros! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Merci à M. Lingard pour votre implication en sécurité incendie au Nunavik. Merci également à MM. Hugo Bondu et William Uptegrove, ainsi qu'à Mmes Valérie Pelletier-Morin et Émilie Kolodziej pour le courage dont vous avez fait preuve durant cette intervention. »

Denis Lamothe, adjoint parlementaire du ministre de la Sécurité publique et député d'Ungava

Faits saillants :

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

