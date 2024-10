Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2024 - Le gouvernement honore 20 héros et héroïnes de l'Abitibi-Témiscamingue

QUÉBEC, le 6 oct. 2024 /CNW/ - Afin de souligner leurs interventions exceptionnelles lors des feux de forêt historiques de 2023, le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire à Mme Doris Drolet, directrice du Service de sécurité incendie (SSI) de Normétal, et une Citation de reconnaissance aux 19 membres de ce SSI : MM. Pierre St-Georges, Stéphane Bradette, Jonathan Darveau, Gaétan Petit, Antoine Baillargeon, Christian Bergeron, Sylvain Breton, Jonathan Fortin, Fabrice Fortier, Jérémy Naud, Luc Gaudreault, Guy Labonté, Alain Labranche, Keaven Lauzon, Samuel Léonard-Pouliot, Alain St-Georges, Patrice Morin, Keaven Fluet et Jacques Jolicoeur.

Le 3 juin 2023, la Municipalité de Normétal déclare l'état d'urgence local. Un feu de forêt d'une ampleur inégalée se propage à une vitesse foudroyante et impose l'évacuation de la municipalité. La directrice du SSI de Normétal, Doris Nolet, gère la situation avec un leadership exceptionnel, en plus de soutenir moralement et techniquement ses pompiers et son directeur adjoint durant toute la période critique. L'équipe travaille d'arrache-pied pendant plusieurs jours d'affilée pour sauver les maisons et les biens, faisant montre d'une grande débrouillardise ainsi que d'une force physique et psychologique hors du commun.

« Le sang-froid et les efforts acharnés des membres du SSI de Normétal et de leur directrice, dans des conditions à la fois extrêmes et inédites, ont contribué à sauver leur municipalité. Je salue leur dévouement et leur ténacité remarquables tout au long de l'intervention. Cet événement historique a exigé de tous un dépassement de soi extraordinaire. Ils sont un exemple à suivre pour tous les Québécoises et Québécois. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Merci et bravo à nos lauréats pour leur travail extraordinaire, leur résilience et leur professionnalisme remarquables dans cette situation extrêmement critique qui a marqué le Québec tout entier. Ils ont su établir des stratégies d'équipe à la fois efficaces et prudentes afin de protéger des biens et de sauver des vies humaines. C'est un exploit des plus honorables ! »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« Le courage et la détermination des pompiers de Normétal lors du feu 281 resteront dans la mémoire collective. J'ai énormément d'admiration pour ces gens qui ont travaillé sans relâche, pendant plusieurs jours, pour sauver leur communauté. Il s'agit d'un honneur pleinement mérité. Je vous remercie pour votre précieux travail. »

Suzanne Blais, adjointe parlementaire de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire (volet Solidarité sociale) et députée d'Abitibi-Ouest

Ce sont 13 Médailles pour acte méritoire, 5 Croix de courage, 2 Citations d'honneur et 22 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie qui s'est tenue aujourd'hui à Québec.





La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

