Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023 - Un citoyen de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean honoré pour avoir sauvé un accidenté de la route

QUÉBEC, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Citation de reconnaissance au citoyen Daniel Cantin, qui a sauvé la vie d'un jeune homme impliqué dans un grave accident entre Normandin et Albanel, le 7 décembre 2021.

Alors qu'il se rendait à son lieu de travail, M. Daniel Cantin fut témoin d'un tragique face-à-face entre un véhicule utilitaire sport (VUS) et une petite voiture qui roulait à toute allure. Il s'est immédiatement arrêté et a appelé les secours. Après s'être assuré que la conductrice du VUS était saine et sauve, il s'est dirigé vers l'autre voiture fortement endommagée, dont le jeune conducteur peinait à respirer. Il est demeuré à ses côtés jusqu'à l'arrivée des secours. Meurtrie par de multiples fractures, la victime est demeurée dans le coma durant 18 jours. Malgré un pronostic de départ incertain, le jeune homme a survécu et a remercié en personne M. Cantin à l'été 2022.

Citations :

« L'intervention lucide, prompte et efficace de M. Daniel Cantin a grandement facilité le travail des pompiers de Dolbeau-Mistassini de même que celui de toutes les personnes qui ont contribué au sauvetage et au rétablissement du jeune homme. Je tiens à souligner sa grande vigilance et son sens du devoir hors du commun. La Citation de reconnaissance qu'on lui octroie est pleinement méritée et je l'en félicite chaleureusement! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je salue la grande humanité qui a animé M. Daniel Cantin lors de son intervention pour secourir un blessé de la route. Ses gestes efficaces et son calme ont contribué à sauver la vie d'un jeune homme. Son action est inspirante pour toute notre communauté et le gouvernement du Québec est fier de lui décerner cette reconnaissance. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Je félicite M. Daniel Cantin pour sa bienveillance et son esprit d'entraide envers le jeune homme accidenté. Sa détermination et ses actes héroïques ont aidé à sauver une vie. Il mérite pleinement une citation de reconnaissance. Il a inspiré toute une communauté par sa bravoure. »

Nancy Guillemette, députée de Roberval

Faits saillants :

Ce sont 21 Médailles pour acte méritoire, 2 Croix de courage, 2 Médailles du sacrifice et 2 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Château Frontenac .





. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected] ; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]