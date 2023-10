Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023 - Le gouvernement honore un citoyen et 4 membres de la brigade industrielle de Tafisa Canada

QUÉBEC, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Citation de reconnaissance au superviseur mécanique Christian Houle et une Médaille pour acte méritoire au lieutenant de brigade Sylvain Grégoire ainsi qu'aux brigadiers Pierre Charland, Stéphane Durand et Guy Perron, qui ont porté secours à un collègue de Tafisa Canada à Lac-Mégantic, le 25 juillet 2022.

Ce jour-là, M. Guy Perron, membre de la brigade industrielle de la compagnie, a entendu des cris et s'est précipité pour constater qu'un homme gisait sur une passerelle exiguë, le cou transpercé par une tige en métal. Il a aussitôt demandé du renfort et M. Christian Houle les a rejoints. Leurs efforts n'auront pas suffi à empêcher la victime de retirer elle-même la tige de son cou. À défaut de matériel pour arrêter les saignements, M. Guy Perron a appliqué une pression de ses deux mains, en attendant l'arrivée des secouristes, MM. Sylvain Grégoire, Pierre Charland et Stéphane Durand. Les pompiers du Service de sécurité incendie de Lac-Mégantic ont terminé l'opération de sauvetage.

Citation :

« Je félicite les membres de la brigade industrielle pour leur sang-froid et leur efficacité remarquables lorsqu'ils ont prodigué les premiers soins dans cette situation grave et inhabituelle, ce qui a contribué à sauver la vie d'un accidenté du travail. Mes félicitations s'adressent aussi à M. Christian Houle pour son aide précieuse apportée lors de cette intervention. Les distinctions qui leur sont décernées sont pleinement méritées. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Toutes mes félicitations pour cette opération de sauvetage chez Tafisa Canada à Lac-Mégantic. Le travail en équipe et l'enchaînement des interventions de la brigade industrielle ont fait toute la différence ce jour-là. La rapidité du superviseur mécanique Christian Houle et la maîtrise des brigadiers Pierre Charland, Stéphane Durand et Guy Perron méritent totalement les distinctions qui leur sont décernées par le gouvernement du Québec aujourd'hui. »

François Jacques, député de Mégantic

Faits saillants :

Ce sont 21 Médailles pour acte méritoire, 2 Croix de courage, 2 Médailles du sacrifice et 2 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Château Frontenac .





. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

