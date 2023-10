Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023 - Le gouvernement honore 8 pompiers et pompière de la région des Laurentides

QUÉBEC, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné la Croix de courage au lieutenant Danick Boudreau et au pompier Vincent Giguère ainsi qu'une Médaille pour acte méritoire au lieutenant Érick Paulin, au pompier Jonathan Larivée et au pompier éligible Alexandre Dion, de même qu'aux lieutenants Yan Boivin et Sébastien Fillion et à la pompière Anaelle Genot Pichon pour leurs interventions périlleuses au cours de trois incendies survenus dans la région des Laurentides en 2022.

Le lieutenant Danick Boudreau et le pompier Vincent Giguère ont agi de façon héroïque la nuit du 10 mars, alors qu'un feu faisait rage dans une résidence de Sainte-Agathe-des-Monts, où une personne était piégée au deuxième étage. Malgré leurs efforts, une épaisse fumée et une intense chaleur, ils ont découvert un corps inanimé, qu'ils ont réussi à évacuer. Malheureusement, la victime n'aura pas survécu à cette tragédie.

Le 11 décembre à Saint-Eustache, le lieutenant Érick Paulin, le pompier Jonathan Larivée et le pompier éligible Alexandre Dion ont eu recours à une méthode inusitée pour sauver des flammes un père et ses deux enfants coincés sur leur balcon du troisième étage. Comme l'échelle refusait de se déployer entièrement, les deux premiers hommes l'ont tenue en équilibre pour permettre à Alexandre Dion d'y grimper et de la débloquer manuellement jusqu'à ce qu'elle atteigne le balcon. Cette manœuvre leur a permis de secourir les trois personnes emprisonnées par les flammes.

Les lieutenants Yan Boivin et Sébastien Fillion et la pompière Anaelle Genot Pichon ont, quant à eux, sauvé la vie d'une personne à mobilité réduite lors d'un incendie survenu dans un duplex de Sainte-Agathe-des-Monts le 2 août 2022. À leur arrivée, l'étage était déjà ravagé par le feu. La pompière, hache et lance en main, a ouvert la porte extérieure d'un coup de pied, ce qui a permis à ses coéquipiers de pénétrer dans l'appartement et de secourir la victime couchée dans son lit, escortés par leur collègue munie de sa lance chargée d'eau.

Citations :

« Je suis impressionné par l'acharnement et la bravoure de ces huit combattants du feu. Ils ont su faire preuve de sang-froid et ont réalisé un tour de force incroyable pour sauver la vie des victimes. La Croix de courage et les Médailles pour acte méritoire qui leur sont décernées rendent hommage à leurs gestes héroïques, et je les en félicite chaleureusement. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« J'éprouve un profond respect pour le travail des pompières et des pompiers qui n'hésitent pas à intervenir dans des contextes extrêmement difficiles pour sauver des vies. Les distinctions remises aujourd'hui sont le reflet de la reconnaissance du Québec envers ces personnes qui ont tenté l'impossible pour aider leurs concitoyens. Je les en félicite du fond du cœur et je salue leurs valeureux exploits, qui inspirent toute notre communauté. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Il est rassurant pour les membres de notre communauté de pouvoir compter sur le travail de Mme Genot Pichon et de messieurs Boudreau, Giguère, Boivin et Fillion. Cet honneur qu'ils reçoivent aujourd'hui est pleinement mérité. Par leurs actions emplies de dévouement, de courage et de sang-froid, ils sont un exemple pour tous, et je les en remercie sincèrement. »

France-Élaine Duranceau, députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation

Faits saillants :

Ce sont 21 Médailles pour acte méritoire, 2 Croix de courage, 2 Médailles du sacrifice et 2 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Château Frontenac .





. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

