Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023 - Le gouvernement honore 5 héros du Service de sécurité incendie de Val-d'Or

QUÉBEC , le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au pompier éligible Jonathan Alarie, au chef aux opérations Yves Barbe ainsi qu'aux pompiers Kristian Fortin-Chartier, Francis Duchesne et Tomy Joly, qui ont sauvé la vie de deux personnes lors d'un incendie survenu le 14 avril 2022.

Ce soir-là, deux résidents logeant au deuxième étage étaient pris dans un incendie et criaient à l'aide par leurs fenêtres respectives. Le pompier Tomy Joly et le chef aux opérations Yves Barbe réussissent à sauver l'un d'eux rapidement. Ils accourent donc aussitôt pour venir en aide aux pompiers Jonathan Alarie, Kristian Fortin-Chartier et Francis Duchesne en disposant une échelle supplémentaire en parallèle de la leur. Malgré des manœuvres périlleuses, car la seconde victime était inconsciente, cette façon de faire ingénieuse aura permis de lui sauver la vie.

« Je souligne aujourd'hui l'excellent travail et le sang-froid des intervenants qui ont fait preuve d'un professionnalisme remarquable, déployant une force mentale inégalée et des efforts physiques intenses pour secourir deux victimes en simultané malgré plusieurs obstacles. Félicitations pour votre extraordinaire intervention! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Pour leur opération de secours exceptionnelle, je félicite ces cinq héros qui font honneur à notre région. La décoration qui leur est décernée se veut une reconnaissance du gouvernement du Québec pour leur geste héroïque qui a permis de sauver deux vies. Une telle démonstration de courage et de détermination démontre l'engagement du corps de pompier de Val-d'Or. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est et adjoint gouvernemental du ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

Ce sont 21 Médailles pour acte méritoire, 2 Croix de courage, 2 Médailles du sacrifice et 2 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Château Frontenac .





. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

