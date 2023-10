Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023 - Le gouvernement honore 5 héros de la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au lieutenant Jean-Sébastien Belleville ainsi qu'aux pompiers Tommy Lecomte et Jonathan Desrosiers pour leur intervention exceptionnelle auprès de personnes en détresse. De plus, la mémoire des pompiers Régis Lavoie et Christopher Lavoie a été honorée d'une Médaille du sacrifice pour leur participation, au péril de leur vie, à l'évacuation de leurs concitoyens.

Le 11 mai 2022, les équipes du Service de protection contre l'incendie de Québec ont porté secours à une kayakiste en détresse dans la rivière Saint-Charles. Péniblement coincée contre un rocher en raison du fort courant, elle a pu se sortir de sa position précaire grâce à la corde lancée par deux intervenants. Comme la victime démontrait des signes d'hypothermie, le lieutenant Jean-Sébastien Belleville est parti à la nage dans les rapides pour lui porter assistance et la ramener saine et sauve sur la rive, avec l'aide de son équipe.

Quant aux pompiers Tommy Lecomte et Jonathan Desrosiers, également du Service de protection contre l'incendie de Québec, ils ont sauvé la vie d'une personne piégée par un incendie dans un bâtiment résidentiel de Limoilou le 12 juin 2021. Sachant que le temps était compté pour la victime qui ne pouvait s'échapper par la fenêtre trop exiguë, les deux hommes ont accédé au troisième étage par l'extérieur et réussi à démanteler le châssis, permettant l'évacuation de la personne coincée à l'intérieur.

Enfin, le Québec se souvient de la tragédie survenue lors des inondations dans Charlevoix au printemps 2023. Le 1er mai, alors qu'ils prêtaient main-forte à des résidents du rang Saint-Georges, à Saint-Urbain, les pompiers Régis Lavoie et Christopher Lavoie ont soudainement été emportés par une montée rapide des eaux. Les résidents ont été secourus par hélicoptère, mais malheureusement, malgré les recherches intensives, les corps de Régis Lavoie et de Christopher Lavoie ont été découverts deux jours plus tard.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, s'est adressé aux récipiendaires ou à leurs représentants au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citations :

« C'est grâce à un travail d'équipe impeccable et à une rapidité d'intervention que le travail des pompiers a permis de sauver la vie de deux personnes. Je félicite ces héros pour leurs valeureux gestes. Quant aux pompiers Régis Lavoie et Christopher Lavoie, je ne peux que m'incliner devant leur bravoure et leur sens du devoir. La Médaille du sacrifice honore leur mémoire et nous permet de nous souvenir du dévouement sans bornes de ces deux hommes, pleins de bonne volonté, qui ont tout fait pour aider leur prochain. Ces distinctions sauront, je l'espère, donner un peu sens à la tragédie que représente la perte de ces personnes d'exception. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je félicite les intervenants pour leur détermination et leur rapidité d'intervention dans ces opérations délicates. La distinction qui leur est décernée aujourd'hui est pleinement méritée. Je tiens particulièrement à souligner le courage de MM. Régis Lavoie et Christopher Lavoie, qui ont tout fait pour aider l'évacuation de leurs concitoyens. Je suis ému devant de tels actes héroïques. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Régis Lavoie et Christopher Lavoie, on fait preuve d'énormément de courage lors des inondations dans Charlevoix en mai dernier. Ils n'ont pas hésité à venir en aide à des citoyens éprouvés, et ce au sacrifice de leur vie. Cette reconnaissance ne ramènera pas les défunts, mais l'objectif est de les remercier, eux et leur famille pour leur sacrifice. On rappelle aujourd'hui qu'ils ne sont pas morts en vain. Je tiens également à féliciter tous les autres pompiers qui ont agi avec rapidité et de manière très coordonnée pour sauver des vies. Votre présence et votre dévouement ont fait toute la différence. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 2 Croix de courage, 2 Médailles du sacrifice et 2 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Château Frontenac .





. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected] ; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]