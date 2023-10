Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2023 - Le gouvernement honore 3 héros de la MRC de L'Érable

QUÉBEC, le 15 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire aux lieutenants Étienne Garneau et Jean-Michel Langlois et au pompier Olivier Michaud, qui ont sauvé la vie de trois jeunes chasseurs dont l'embarcation a chaviré dans les eaux très froides du lac Joseph, à Saint-Pierre-Baptiste, le 20 octobre 2022.

Immédiatement après que le Service de sécurité incendie régional de la municipalité régionale de comté (MRC) de L'Érable a été alerté, les membres de l'équipe ont emprunté le chemin le plus court possible pour rejoindre les naufragés, sachant que le temps est compté en situation d'hypothermie. Les trois sauveteurs ont récupéré les victimes rapidement et une minute plus tard, celles-ci étaient de retour sur le rivage et prises en charge par les ambulanciers déjà sur les lieux. La décision de réduire la distance du parcours a permis aux trois chasseurs de s'en sortir indemnes.

Citations :

« Grâce à une rapidité d'exécution impressionnante, à une excellente coordination des opérations et à un sang-froid à toute épreuve, MM. Étienne Garneau, Jean-Michel Langlois et Olivier Michaud ont sauvé trois hommes dont la vie était menacée. Je les félicite pour leur intervention exemplaire, qui a contribué au succès de cette opération délicate! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à remercier ces trois braves hommes pour leur excellent travail d'équipe qui a permis de ramener saines et sauves trois personnes en détresse. La Médaille pour acte méritoire qu'ils reçoivent aujourd'hui du gouvernement du Québec se veut une reconnaissance de leur geste héroïque et je les en félicite. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je désire saluer la bravoure et la diligence de ces trois hommes qui ont permis de venir en aide et de sauver ces trois jeunes chasseurs. Il s'agit d'un splendide honneur soulignant leur professionnalisme et leur courage. En tant qu'ancien pompier, je suis conscient qu'ils n'agissent pas afin de recevoir une telle médaille, mais c'est un réel privilège de reconnaître les gestes de collègues intervenant sur le terrain pour le bien de tous. »

Eric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Ce sont 21 Médailles pour acte méritoire, 2 Croix de courage, 2 Médailles du sacrifice et 2 Citations de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Château Frontenac .





. La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de la Sécurité publique

Renseignements: Source: Maxime Bélanger, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Sécurité publique, 438 838-3952, [email protected] ; Information: Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]