Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Le gouvernement honore Samuel St-Onge

QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a remis à M. Samuel St-Onge, capitaine aux opérations du Service de sécurité incendie de Shawinigan, une Médaille pour acte méritoire afin de souligner son intervention remarquable ayant permis de sauver la vie d'un résident le soir du 28 août 2021.

Ce soir-là, le Service de sécurité incendie de Shawinigan est appelé pour un incendie dans un immeuble à logements. À son arrivée sur les lieux, le capitaine St-Onge est informé qu'une personne est coincée dans le bâtiment. On craint pour sa vie. Malgré la fumée, l'obscurité et la chaleur, il se porte au secours de cet homme qui risque l'asphyxie. Il le trouve terré dans sa douche, inconscient. Rapidement, il l'agrippe et se dirige avec lui vers la sortie.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citation :

« Je veux saluer la vivacité d'esprit, la rapidité d'intervention et le courage dont a fait preuve le capitaine Samuel St-Onge dans une intervention difficile où chaque seconde comptait. La médaille qu'il reçoit aujourd'hui est pleinement méritée! »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Renseignements: Relations médias : Direction des communications, Ministère de la Sécurité publique 418 646-6777, poste 30274, [email protected]