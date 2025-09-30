L'ACCP souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation avec le relancement de la campagne Droit de guérir

OTTAWA, ON, le 30 sept. 2025 /CNW/ - L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) souligne la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation ce 30 septembre en réaffirmant son engagement à promouvoir des services de santé mentale équitables et culturellement sécuritaires pour les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits (PNMI).

Cette journée rappelle au Canada sa responsabilité de donner suite aux Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation, aux Appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, ainsi qu'à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. C'est aussi un moment pour réfléchir aux impacts continus des politiques coloniales actuelles qui créent et maintiennent des obstacles aux soins.

Dans le cadre de cet engagement, l'ACCP lancera la campagne Droit de guérir, qui demande au gouvernement fédéral de renforcer l'accès des Premières Nations et des Inuits en :

Rétablissant l'admissibilité des conseillers canadiens certifiés (CCC) dans les provinces non réglementées au titre du Programme des services de santé non assurés (SSNA) et du Principe de Jordan.

• Des milliers de CCC à travers le Canada sont qualifiés et disponibles pour fournir des services essentiels, mais demeurent exclus des programmes SSNA et Principe de Jordan dans les provinces non réglementées. Réformant les programmes de santé mentale autochtones par une gouvernance et une prise de décision dirigées par les Autochtones.

• Cela garantit que les programmes soient culturellement sécuritaires, équitables et adaptés aux besoins des communautés des Premières Nations et Inuites.

« En ce jour de réflexion, nous devons aller au-delà du symbolisme et passer à l'action », a déclaré George Maringapasi, président de l'ACCP. « Les peuples des PNMI continuent de faire face à des obstacles systémiques pour accéder aux soins en santé mentale, et le Canada doit de toute urgence combler ces lacunes en rétablissant l'admissibilité des prestataires qualifiés et en intégrant la gouvernance autochtone dans la prise de décision. »

« Comme bon nombre de mes collègues praticiens en santé mentale des Premières Nations et des Inuits, nous continuons à être privés de l'accès à un financement exclusif destiné aux droits en santé mentale des Premières Nations et des Inuits, financement que le Canada a délégué aux provinces pour qu'elles l'administrent sans le consentement de nos communautés et de nos dirigeants. Cette législation historiquement imposée et mal informée enfreint directement nos droits à la santé, malgré leur reconnaissance et leur affirmation inhérente et souveraine par les Premières Nations et les Inuits ; par l'entremise des traités numérotés du Canada ; de l'article 35 de la Constitution ; de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) ; et des Appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation », a déclaré Angela Grier, directrice autochtone de l'ACCP.

La campagne Droit de guérir rappelle que la réconciliation inclut l'accès équitable aux soins et une réforme menée par les Autochtones. L'ACCP continuera de plaider aux côtés des dirigeants et des communautés des Premières Nations, Métis et des Inuits afin de veiller à ce que les peuples des PNMI aient le droit de guérir.

À propos de l'ACCP

Nous sommes une association nationale bilingue qui fait la promotion de la profession de counseling et de psychothérapie et de sa contribution à la santé mentale et au bien-être de tous les Canadiens.

