OTTAWA, ON, le 24 avril 2025 /CNW/ - L'Association canadienne de counseling et de psychothérapie (ACCP) est fière de célébrer son 60e anniversaire, marquant son dévouement continu envers la représentation, l'excellence professionnelle et le leadership pour améliorer l'accès aux soins de santé mentale au Canada. Pour marquer cette étape, l'ACCP organisera une série d'événements nationaux, en réfléchissant aux réalisations de l'organisation au cours de sa longue histoire et en se tournant vers l'avenir de la profession et l'amélioration de l'accès aux services de santé mentale pour tous les Canadiens et Canadiennes.

Tout au long de son histoire, le conseil d'administration, le personnel et les milliers de bénévoles de l'ACCP ont travaillé avec des partenaires provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux pour faire progresser la profession de conseiller et de psychothérapeute et pour renforcer les soins en santé mentale pour tous les Canadiens et Canadiennes. Nous reconnaissons et apprécions les contributions de nos organisations partenaires, passées et présentes, dont la collaboration a contribué à façonner les services de santé mentale à travers le pays. Regardant vers l'avenir, l'ACCP reste déterminée à plaider en faveur d'une réglementation dans l'ensemble des provinces non réglementées tout en s'assurant que les professionnels du counseling et de la psychothérapie partout au Canada continuent de répondre aux normes élevées en matière de déontologie et de compétence.

Tout récemment, l'ACCP a réussi à obtenir l'exonération de la TPS/TVH pour les services de psychothérapie et de counseling pour les conseillers et les psychothérapeutes réglementés. Cette exemption a été par la suite élargie aux conseillers canadiens certifiés (CCC) pour reconnaître la désignation établie par l'ACCP en 1986 servant à maintenir les normes professionnelles dans les provinces et territoires non réglementés.

« Il y a 60 ans, l'ACCP était fondée pour unir les membres de notre profession et répondre au besoin croissant de soins accessibles », explique Carrie Foster, présidente de l'ACCP. « Aujourd'hui, nous célébrons les innombrables vies qui ont été changées grâce à la thérapie et à notre engagement continu à construire un avenir où la santé mentale est valorisée et reçoit la même attention que la santé physique ».

Alors que l'ACCP célèbre six décennies de progrès, l'association demeure engagée dans sa mission de soutenir ses membres et de s'assurer que tous les Canadiens et Canadiennes ont accès à des soins de santé mentale sécuritaires, éthiques et efficaces.

« Notre travail est loin d'être terminé », souligne la Dre Kim Hollihan, cheffe de la direction de l'ACCP. « L'ACCP continuera de plaider en faveur de la réglementation dans toutes les provinces non réglementées et, dans l'intervalle, de la reconnaissance du titre de conseiller canadien certifié, afin de garantir aux Canadiens et aux Canadiennes un accès équitable aux services de santé mentale, quel que soit leur lieu de résidence ».

À propos de l'ACCP : fondée en 1965, l'ACCP est l'association nationale bilingue qui représente la voix collective de plus de 16 000 conseillers et psychothérapeutes professionnels au Canada. Depuis plus de 60 ans, l'ACCP a joué un rôle essentiel dans la représentation de la profession, atteignant des étapes importantes dans la réglementation et s'assurant que les Canadiens et Canadiennes ont accès à des services de counseling, de thérapie du counseling et de psychothérapie éthiques, efficaces et de grande qualité.

Pour plus d'informations sur les efforts de représentation et le soutien professionnel de l'ACCP, consultez le site www.ccpa-accp.ca

