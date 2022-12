Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes - Montréal honore la mémoire des 14 femmes assassinées à Polytechnique

MONTRÉAL, le 6 déc. 2022 /CNW Telbec/ - En cette Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, invite la population montréalaise à se recueillir en mémoire des 14 femmes assassinées il y a 33 ans, le 6 décembre 1989, à Polytechnique.

Le 6 décembre, entre 17 h et 22 h, le ciel de la métropole s'illuminera en l'honneur des victimes. Ainsi, 14 faisceaux lumineux seront projetés au-dessus du mont Royal dans le cadre d'un moment de recueillement. Ce dernier se tiendra sur le belvédère Kondiaronk, en face du chalet du Mont-Royal, en présence de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, d'élues et élus, de la directrice générale de Polytechnique Montréal, Maud Cohen, ainsi que des familles et des proches des victimes. Les faisceaux seront allumés un à la fois, à quelques secondes d'intervalle, à l'appel du nom de chacune des victimes. Puis, une minute de silence sera observée, suivie d'une prestation musicale. Soulignons également que les drapeaux de la Cité administrative seront mis en berne, en cette journée de recueillement.

« Nous honorons aujourd'hui la mémoire des 14 jeunes femmes qui ont été assassinées à Polytechnique lors de l'attentat antiféministe du 6 décembre 1989. Il y a 33 ans, une arme à feu a servi à tuer 14 brillantes jeunes femmes. Cette commémoration est l'occasion de réitérer la nécessité de bannir les armes à feu sur nos territoires. Ces femmes ne doivent jamais être oubliées. Depuis Polytechnique, les femmes font tomber des barrières. Elles écoutent leur cœur et réalisent leur rêve. Même si cela les force à défoncer des plafonds de verre. Tous les jours, des femmes et des filles font bouger les choses. Pourtant, la violence à leur endroit est encore un fléau. Il est crucial de continuer de s'unir pour mieux lutter contre les violences faites aux femmes », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Rappelons qu'au début de la soirée du 6 décembre 1989, 13 étudiantes et une employée de Polytechnique ont vu leur vie fauchée par un tireur, tout simplement parce qu'elles étaient des femmes qui étudiaient ou travaillaient dans un domaine réservé traditionnellement aux hommes. Ces féminicides ont marqué pour toujours les familles et les proches des victimes, ainsi que la population du Québec et du monde entier.

Organisée par la Ville de Montréal, en collaboration avec le Comité mémoire et Polytechnique Montréal, la commémoration sur le mont Royal est l'occasion de rappeler l'importance de dénoncer toute forme de violence à l'endroit des femmes et de réaffirmer les valeurs fondamentales d'égalité et d'équité entre les femmes et les hommes.

Initiatives de la Ville de Montréal

La Ville de Montréal agit concrètement afin de prévenir les homicides en contexte conjugal, lutter contre les violences faites aux femmes et promouvoir des relations égalitaires entre les hommes et les femmes et s'engage, par des actions concrètes, à prévenir toutes formes de violences faites aux filles et aux femmes, en portant une attention aux jeunes, aux femmes autochtones et issues de la diversité, aux communautés LGBTQ2+, aux femmes en situation de handicap et à celles en situation d'itinérance.

De plus, la Ville de Montréal a adopté à l'unanimité une déclaration visant à contrer les violences à caractère sexuel dans l'espace public en mai 2018. La métropole a aussi adhéré au réseau Villes sûres, espaces publics sûrs d'ONU Femmes, en 2019. Les élues et élus de la Ville de Montréal ont aussi adopté, au conseil municipal, une déclaration pour la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Par ailleurs, à la suggestion de deux chercheuses du Réseau québécois en études féministes, Mélissa Blais et Diane Lamoureux, la Ville de Montréal a accepté de modifier le panneau identifiant la place du 6 Décembre 1989 en y précisant que les 14 femmes assassinées l'ont été lors d'un attentat antiféministe.

Les médias désirant assister à la cérémonie doivent s'inscrire à l'adresse courriel suivante : [email protected]

Pour toute information en lien avec les activités de commémoration, consulter le site web : https://www.polymtl.ca/6decembre/

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected], 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]