CHANGZHOU, Chine, 2 février 2024 /CNW/ - Trina Solar, chef de file des solutions photovoltaïques intelligentes et de stockage d'énergie, a souligné le 2 février la 28e édition de la Journée mondiale des zones humides, dont le thème est « Les zones humides, sources de bien-être humain », en mettant en avant son engagement dans les domaines de la restauration de l'écologie des zones humides et de la promotion des habitats durables.

Transformer les zones humides grâce à des projets d'énergie photovoltaïque dans le domaine de la pisciculture

picture

La transformation des zones humides salines de Houzhen, dans la province du Shandong, qui étaient jadis vulnérables et stériles, est au cœur des initiatives marquantes de Trina Solar.

Le projet de centrale photovoltaïque de 100 MW dans le domaine de la pisciculture, qui utilise exclusivement des modules solaires de Trina, devrait générer environ 147 GWh d'énergie propre chaque année, réduisant ainsi les émissions de charbon standard de 46 261 tonnes et les émissions de CO 2 de 13,5 t.

Le succès de Houzhen sert de prélude à la transformation par Trina Solar des zones humides salines de Yangkou, situées à moins de 40 km de là. Le projet d'énergie photovoltaïque de 150 MW dans le domaine de la pisciculture, qui comprend les modules Vertex 670W de Trina Solar et un système indépendant de stockage d'énergie de 30 MW/60 MWh, contribue davantage à la protection de l'environnement et à la croissance économique locale.

L'énergie photovoltaïque ouvre de nouvelles perspectives dans une ville de pêche historique

La ville de Cangzhou exploite la puissance des modules Vertex de Trina Solar, qui totalisent 70 MW. Cette initiative d'énergie verte devrait produire 128 GWh d'électricité verte chaque année, réduisant les émissions de CO 2 d'environ 107 000 tonnes par année, tout en optimisant la structure énergétique locale.

Le projet relié au réseau d'énergie photovoltaïque dans le domaine de la pisciculture contribue à l'agriculture hydroponique locale et minimise l'évaporation de l'eau et les pertes aquatiques liées à la température, offrant ainsi un coup de pouce économique et environnemental.

Les panneaux photovoltaïques novateurs ont insufflé une nouvelle vie à l'ancienne industrie de la pêche de Cangzhou, ouvrant la voie à des revenus accrus pour les pêcheurs et à des possibilités d'emploi élargies.

L'énergie photovoltaïque en mer permet de surmonter les défis sur la côte de la mer de Chine méridionale

Dans la ville de Haiyan, dans la province du Guangdong, Trina Solar a fourni tous les modules pour la première phase du projet d'énergie photovoltaïque de 100 MW.

L'emplacement sur une vasière marine, contrairement aux projets typiques réalisés dans les zones humides, présentait des exigences accrues concernant la fiabilité des modules photovoltaïques. Des essais rigoureux des produits d'énergie photovoltaïque de Trina Solar, y compris des essais de chaleur humide effectués par RETC et PVEL, démontrent leur fiabilité exceptionnelle dans des scénarios difficiles comme les vasières, les installations flottantes et en bord de mer.

Ce projet d'énergie photovoltaïque dans le domaine de la pisciculture a non seulement apporté une valeur économique à Haiyan, mais il a aussi relancé la ville, transformant celle-ci en un carrefour moderne et dynamique.

Trina Solar, guidée par sa mission qui consiste à fournir de « l'énergie solaire pour tous », demeure inébranlable dans la fourniture de solutions énergétiques intelligentes sur mesure pour des applications à grande échelle comme les zones humides. Trina Solar est déterminée à protéger l'environnement et à promouvoir le bien-être humain grâce à des initiatives durables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2332929/picture.jpg

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : +86-21-6057-5302, [email protected]; [email protected]