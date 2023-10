Un fabricant de pâtes italiennes prouve que toutes les pâtes ne se valent pas et donne des conseils pour obtenir le goût authentique de l'Italie à la maison.

TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Le 25 octobre est la Journée mondiale des pâtes et Garofalo - un fabricant italien de pâtes de qualité supérieure - s'est donné pour mission d'informer les amateurs de pâtes sur les différences entre les pâtes et sur ce qu'ils doivent rechercher lorsqu'ils choisissent une marque pour leurs activités culinaires.

Martelli Foods Inc. (Groupe CNW/Martelli Foods Inc.)

« Le champagne est un vin mousseux, mais tous les vins mousseux ne peuvent être qualifiés de champagnes. Tout comme le vin mousseux, les pâtes ne sont pas toutes égales. Pasta Garofalo présente le sceau d'approbation ultime ; la certification Pasta di Gragnano IGP (Indication Géographique Protégée). Cette certification garantit l'expérience de dégustation italienne la plus authentique. Nous sommes ravis de partager les trois secrets de la sélection des pâtes afin que les Canadiens puissent être confiants dans leurs choix culinaires », déclare Vince Martelli, Vice-Président de Martelli Foods (Pasta Garofalo Canada).

La cuisine italienne est sans aucun doute l'une des préférées des Canadiens : des milliers de restaurants servent des plats de pâtes dans tout le pays et des kilos de pâtes sont achetés par foyer chaque année. Cependant, lorsqu'il s'agit de faire ses courses, les gens sont submergés par le choix des pâtes, et il peut être difficile de savoir laquelle « Nonna » choisirait. Pour aider les Canadiens à distinguer les meilleures pâtes, Garofalo a défini les trois secrets pour une sélection parfaite des pâtes.

Les trois secrets pour une sélection parfaite des pâtes :

Des ingrédients de première qualité

Vérifiez que l'emballage indique des matières premières de première qualité comme la semoule de blé dur. Les meilleurs fabricants de pâtes sont transparents en matière de production. Garofalo est fière de sa production, et si vous entrez la date de péremption qui se trouve au dos de l'emballage en ligne, vous pourrez obtenir des renseignements sur la provenance de la semoule.

La philosophie

Il est important de préserver les traditions locales - recherchez l'héritage italien d'une entreprise. Depuis 1789, Pasta Garofalo perfectionne les pâtes à Gragnano, en Italie, la capitale mondiale des pâtes. En apparence, de nombreuses variétés de pâtes se ressemblent, mais la clé de la qualité des pâtes réside justement dans leur apparence! Pasta Garofalo utilise des matrices en bronze plutôt qu'en téflon. Cette technique traditionnelle, qui remonte aux années 1700, confère aux pâtes une texture légèrement rugueuse et une surface poreuse qui recueille la sauce, ce qui permet d'obtenir des bouchées plus pleines et plus savoureuses. Chaque forme de pâtes a une texture, une couleur et une porosité précises. L'harmonie entre toutes ces propriétés crée une expérience gustative unique.

La certification IGP protégée

Pasta Garofalo a reçu le sceau de garantie « Pasta di Gragnano IGP ». La certification est une indication géographique protégée et une reconnaissance officielle du fait que nous sommes des ambassadeurs de l'authentique qualité italienne de la région de Gragnano, connue dans le monde entier pour ses pâtes.

Transportez-vous en Italie en une seule bouchée .

À l'occasion de la Journée mondiale des pâtes, Pasta Garofalo partage avec vous la recette d'un plat préféré des Italiens : les pâtes Elicoidali Garofalo sauce puttanesca . Ce plat traditionnel de Naples est rapide et facile à préparer.

Recette de la Journée mondiale des pâtes : Elicoidali Garofalo sauce puttanesca

Temps de préparation : 30 minutes

Portions : 4

Difficulté : Faible

Ingrédients :

Préparation :

Porter à ébullition une grande casserole d'eau salée. Ajouter les Elicoidali Garofalo et les cuire selon les instructions indiquées sur l'emballage. Réserver ½ tasse d'eau de cuisson des pâtes. Chauffer l'huile d'olive et ajouter l'ail et le piment dans un plat à sauter profond. Faire revenir pendant environ 2 à 3 minutes (en veillant à ce que l'ail ne brûle pas). Ajouter les anchois et les faire revenir jusqu'à ce qu'ils soient complètement frits. Ajouter les tomates en dés Garofalo et faire cuire de 10 à 15 minutes. Saler la sauce tomate. Ajouter les olives noires et les câpres à la sauce tomate et poursuivre la cuisson encore quelques minutes. Égoutter les pâtes, les verser dans le plat à sauter et mélanger. Ajouter l'eau de cuisson réservée, si nécessaire. Ajouter du parmesan râpé et du persil, si désiré.

Les Canadiens peuvent découvrir d'autres plats de qualité de Garofalo ici . Tous les produits Garofalo peuvent être achetés chez les principaux détaillants et les détaillants indépendants partout au Canada.

À propos de Pasta Garofalo

Pasta Garofalo est née en 1789 à Gragnano, la ville des pâtes. Gragnano est le lieu parfait pour la production de pâtes grâce à son climat idéal pour leur séchage, ainsi qu'à la présence d'eau de source qui alimente les moulins. En plus d'être le chef de file en Italie sur le marché des pâtes de qualité supérieure, Garofalo exporte ses produits dans plus de soixante pays à travers le monde. Notre histoire est celle de l'excellence italienne. Les pâtes Pasta Garofalo ne sont pas des pâtes comme les autres!

À propos de Martelli Foods

Martelli Foods s'efforce de fournir les meilleurs produits à ses clients. Fondée principalement en raison de la passion de la famille pour la nourriture, l'entreprise est fière de la qualité et de la simplicité des aliments, et du plaisir qu'ils procurent. Elle se consacre à enrichir la qualité de vie de ses clients en leur proposant des plats savoureux, aux ingrédients simples, authentiques, à la présentation épurée. « Pour l'amour de la nourriture ».

Taffin Sekulin

Strategic Objectives

[email protected]

SOURCE Martelli Foods Inc.