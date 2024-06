Journée mondiale des lanceurs d'alerte : les autorités en valeurs mobilières du Canada saluent la contribution des dénonciateurs à l'équité et à l'efficience des marchés

CALGARY, AB, le 21 juin 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Alberta Securities Commission (ASC), l'Autorité des marchés financiers (AMF), la British Columbia Securities Commission (BCSC) et la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) braquent les projecteurs sur la journée mondiale des lanceurs d'alerte, qui aura lieu le 23 juin prochain, occasion de féliciter les dénonciateurs qui mettent au jour des inconduites, des pratiques illégales et des comportements contraires à l'éthique. Collectivement, elles tiennent à reconnaître le précieux service qu'ils rendent au public en signalant des infractions en valeurs mobilières qui seraient autrement difficilement détectables.

« Nous sommes reconnaissants envers les personnes qui ont levé le voile sur des infractions afin qu'elles puissent faire l'objet d'enquêtes et être stoppées », a déclaré Stan Magidson, président des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) et président-directeur général de l'ASC. « Nous efforçant de promouvoir des marchés des capitaux équitables et efficients et de protéger les investisseurs, nous militons pour un environnement où l'intégrité et la responsabilisation sont mises de l'avant et où les actes répréhensibles ne bénéficient d'aucune tolérance. »

« Au nom des ACVM et de ses autorités membres, nous remercions les lanceurs d'alerte de leur aide à protéger les Canadiens. »

Des renseignements supplémentaires sur les programmes provinciaux de dénonciation sont accessibles aux liens suivants :

