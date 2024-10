Journée mondiale des enseignants - Merci d'inspirer les plus belles réussites

QUÉBEC, le 4 oct. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la 30e édition de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, célébrée le 5 octobre de chaque année, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) tient à remercier le personnel enseignant pour son apport inestimable à l'éducation au Québec.

« Que ce soit au secteur des jeunes, à la formation professionnelle ou à l'éducation des adultes, les enseignants inspirent les plus belles réussites dans l'ensemble du réseau scolaire québécois. Tous les jours, ils font preuve de professionnalisme, de passion et d'engagement envers leurs élèves. On le constate plus que jamais, ils sont tout simplement indispensables », a déclaré Richard Bergevin, président de la FSE-CSQ.

En 2024, la Journée mondiale des enseignants se déroulera sous le thème « Valoriser les voix des enseignants : vers un nouveau contrat social pour l'éducation », ce qui correspond tout à fait aux aspirations du personnel enseignant québécois. Il est clair pour la FSE-CSQ que pour mieux valoriser les enseignantes et enseignants, le gouvernement doit entendre leur voix, et pas seulement à l'occasion des négociations, puisque toutes les solutions aux enjeux du réseau ne passent pas nécessairement par ce chemin.

« Nous travaillons justement à porter la voix des enseignants sur toutes les tribunes dans le but d'obtenir des changements nécessaires pour leur donner plus d'air et leur permettre de faire ce qu'ils veulent vraiment faire, c'est-à-dire enseigner aux élèves qui sont devant eux, dans les écoles et les centres », a ajouté M. Bergevin.

Internationale de l'Éducation

Organisée depuis 1994 par l'UNESCO, la Journée mondiale des enseignants est célébrée par l'ensemble de ses partenaires. Parmi ceux-ci, on retrouve l'Internationale de l'Éducation (IE), dont la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) est un membre actif.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement regroupe 34 syndicats représentant plus de 95 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

