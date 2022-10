Journée mondiale des enseignantes et enseignants - Célébrons la plus belle profession au monde!

QUÉBEC, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée mondiale des enseignantes et enseignants, la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) tient à souligner le travail exceptionnel accompli au quotidien par les enseignantes et enseignants du Québec. Elle en profite également pour annoncer sa campagne publicitaire à venir.

« Que ce soit au secteur des jeunes, à la formation professionnelle ou à l'éducation des adultes, les enseignants font rayonner leur expertise afin d'aider leurs élèves à atteindre leur plein potentiel et sont au cœur de la transformation des pratiques en éducation. Le personnel enseignant prouve tous les jours qu'il est un professionnel de la pédagogie. Je souhaite les remercier chaleureusement pour leur dévouement à transmettre leur passion et à la cultiver chaque jour dans les centres et les écoles du Québec », a déclaré Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ.

Depuis 1994, la Journée mondiale des enseignantes et enseignants est organisée conjointement par l'UNESCO et ses partenaires. Parmi ceux-ci, on retrouve d'ailleurs l'Internationale de l'Éducation (IE), dont la CSQ est un membre actif en plus d'avoir une représentante au sein de son Bureau exécutif.

Nouvelle offensive publicitaire

À l'aube de la négociation pour le renouvellement de la convention collective 2020‑2023, la FSE‑CSQ déploiera une offensive publicitaire à partir du 10 octobre prochain. Misant sur l'ironie et avec humour, elle vise à sensibiliser la population et les décideurs, à la réalité du personnel enseignant.

« Les dernières années, marquées notamment par l'accentuation de la pénurie de personnel et la crise sanitaire, ont été particulièrement éprouvantes. Les conditions d'exercice se sont malheureusement dégradées davantage. Ne nous contentons pas de saluer la résilience et le courage des enseignants. Ils attendent des actions concrètes qui leur permettront de se concentrer sur l'essentiel de leur engagement, l'enseignement. Permettons-nous de rêver pour l'avenir de la profession. Permettons-nous d'aspirer à une plus grande valorisation et invitons le nouveau gouvernement à travailler à redonner tout son lustre à la plus belle profession du monde », a conclu Josée Scalabrini.

Profil

La Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE) regroupe 34 syndicats représentant plus de 87 000 enseignantes et enseignants de centres de services scolaires et de commissions scolaires de partout au Québec. Elle compte parmi ses membres du personnel enseignant de tous les secteurs : préscolaire, primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

