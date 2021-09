Journée mondiale de prévention du suicide - Créer l'espoir par l'action : chaque geste compte

QUÉBEC, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - C'est sous le thème « Créer l'espoir par l'action » que se déroule ce vendredi 10 septembre 2021 la 19e édition de la Journée mondiale de prévention du suicide (JMPS). À cette occasion, l'Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) invite les Québécoises et Québécois à se mobiliser en soutien à la cause, en posant des gestes simples.

« Chaque année, c'est en moyenne plus de 1000 Québécois qui se suicident », rappelle Jérôme Gaudreault, directeur général de l'AQPS. « Le suicide est un enjeu collectif et chacun peut, à sa mesure, poser un geste afin de contribuer à sa prévention. Une action aussi simple que de prendre des nouvelles d'un proche peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un qui vit des moments plus difficiles. C'est pourquoi, à l'occasion de la JMPS, nous invitons la population à prendre quelques minutes pour être là pour leur entourage, que ce soit en personne, ou à distance », invite M. Gaudreault.

La JMPS offre aussi une occasion de poser des actions à l'échelle collective et sociale, comme de participer au mouvement mondial qui consiste à allumer une chandelle en mémoire d'une personne disparue ou pour démontrer son soutien à la cause. Appuyer une initiative citoyenne dédiée à la prévention du suicide représente aussi un geste concret qui peut être posé. Beaucoup d'opportunités d'engagement sont aussi proposées en ligne, comme utiliser le filtre pour sa photo de profil Facebook et joindre les conversations en ligne en partageant la vidéo et les vignettes de la campagne de sensibilisation. Pour plus de détails, consulter le site Web ou la page Facebook de l'AQPS.

« La JMPS est aussi une occasion privilégiée de rappeler que les ressources d'aide sont là, disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept pour les Québécoises et Québécois qui vivent de la détresse, ou pour ceux qui pourraient être inquiets pour un proche », ajoute M. Gaudreault. « Avec l'arrivée dans la dernière année de ressources d'aide numériques via la plateforme suicide.ca, qui offre notamment la possibilité d'interagir avec un intervenant par texto ou par clavardage, on répond aux besoins de certaines personnes vulnérables plus faciles à rejoindre par le biais du numérique tout en renforçant l'offre de services actuels. Tout ça, comme les actions que nous invitons les gens à prendre aujourd'hui, contribue à renforcer le filet humain et à générer de l'espoir, afin qu'ultimement, le taux de suicide diminue au Québec », conclut M. Gaudreault.

Besoin d'aide?

Des intervenants sont disponibles partout au Québec, 24/7

Téléphone : 1 866 APPELLE (277-3553)

Texto : 1 855 957 5353

Clavardage, information et outils : suicide.ca

