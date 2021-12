MONTRÉAL, le 1er déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le sida (TOMS) souligne encore cette année la Journée mondiale de lutte contre le VIH/sida par la 33e vigile de commémoration qui se tiendra le 1er décembre 2021 à 17h00 au Parc de l'Espoir.

Encore aujourd'hui, des milliers de Montréalais.es sont touché.e.s par le VIH/sida et l'épidémie continue à être encouragée par des politiques et autres manifestations de discrimination et de stigmatisation. De nombreux enjeux sociaux ont été exacerbés par la pandémie de COVID-19 : difficulté supplémentaire d'accès au logement, isolement, sérophobie, difficultés d'accès aux soins, à la PReP, au dépistage et au matériel de réduction des risques et de prévention des ITSS; enjeux liés à la judiciarisation du VIH, du travail du sexe, de l'usage des drogues et à l'occupation de l'espace public, le tout en parallèle à une crise de surdoses sans précédent.

La vigile sera pour nous le moment de nous rappeler qu'après 40 ans de lutte, nous sommes toujours militant.e.s! La vigile sera également l'occasion de se recueillir ensemble, et d'honorer la mémoire de celles et ceux qui nous ont quitté.e.s au cours des dernières années.

Écoutons les communautés concernées par le VIH/sida afin d'éviter de répéter les mêmes erreurs dans la gestion de la pandémie de COVID-19 qui se poursuit depuis près de deux ans. Les réponses institutionnelles doivent être adaptées aux besoins réels des personnes et doivent s'inscrire dans le respect fondamental des droits humains. « La répression et la judiciarisation sont des avenues nuisibles et portent atteinte aux droits, bien-être et à la santé des communautés concernées par le VIH » - nous rappelle Sandra Wesley, présidente de la TOMS. Reconnaissons les expertises du milieu VIH/sida et apprenons de ces 40 années de lutte !

Afin de rendre hommage à cette résilience constante, la vigile mêlera prises de parole, musique et recueillement. Nous vous invitons à nous rejoindre afin de nous recueillir, saluer le travail de nos communautés et montrer notre solidarité avec toutes les personnes vivant avec le VIH.

La Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida (TOMS) a pour mission de soutenir, de promouvoir les actions et de défendre les intérêts des membres et des communautés qu'ils représentent. La TOMS regroupe 31 organismes communautaires qui travaillent en prévention du VIH et ITSS et en promotion de la santé et du mieux-être, en hébergement et en soutien aux personnes qui vivent avec le VIH/sida et autres ITSS, ainsi que leurs proches.

