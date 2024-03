Journée mondiale de la procrastination : le Curateur public du Québec invite les Québécois à ne plus attendre pour préparer leur mandat de protection

MONTRÉAL, le 25 mars 2024 /CNW/ - Moins de la moitié des adultes québécois ont fait leur mandat de protection, malgré leur volonté d'être protégés par un proche en cas d'inaptitude. À l'occasion de la Journée mondiale de la procrastination, le Curateur public lance un appel à ceux qui ont tendance à remettre à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui : il faut préparer son mandat de protection dès maintenant afin d'être prêt en cas d'inaptitude!

Neuf Québécois sur dix souhaitent que ce soit un proche qui assure leur protection s'ils deviennent inaptes. Pourtant, un sondage réalisé en 2021 dévoile que seulement quatre répondants sur dix ont affirmé avoir préparé leur mandat de protection.

Toutes les raisons sont invoquées pour reporter ce geste pourtant important : ne pas y avoir pensé, ne pas savoir que ça existait, avoir été négligent, être encore jeune et en bonne santé, ne pas en ressentir le besoin ou ne pas avoir eu le temps de le faire.

Pourtant, l'inaptitude concerne tout le monde et a un caractère imprévisible. Elle ne fait pas de distinction quant à l'âge ou au sexe. Ses causes sont variées : maladie dégénérative, traumatisme crânien, maladie mentale, accident vasculaire cérébral, etc. On parle d'inaptitude lorsqu'une personne n'est plus en mesure de prendre soin d'elle-même ou de ses biens.

Les mandats de protection homologués au Québec

En date du 29 février 2024, on recense 13 422 mandats de protection homologués au Québec.

Depuis plusieurs années, le nombre de personnes nécessitant une mesure de représentation s'accroît graduellement au Québec, en raison du vieillissement de la population. Les projections du Curateur public pour les prochaines années (de 2023 à 2033) indiquent que le nombre de mesures de représentation augmentera chaque année d'environ 4 % pour les mandats de protection homologués.

Quand il est question d'inaptitude, la procrastination est à proscrire

Il est fondamental de bien se préparer face à l'inaptitude. La procrastination est fortement déconseillée pour une question aussi importante, d'abord pour faciliter la vie des proches, mais surtout pour que les volontés de la personne soient respectées si l'inaptitude survient.

Le mandat de protection est l'outil tout indiqué pour répondre à ces besoins. Faisant partie d'une saine planification financière, il permet de choisir une personne de confiance pour veiller sur soi et sur ses biens en cas d'inaptitude.

Le mandat de protection peut être fait simplement et gratuitement avec le guide et le formulaire offerts sur le site Web du Curateur public ou encore moyennant des frais avec l'aide d'un juriste (avocat ou notaire).

Un webinaire gratuit sur le mandat de protection

Besoin d'information pour passer à l'action? Le Curateur public offre à la population un webinaire gratuit sur le mandat de protection avec une période de questions le 25 mars prochain, à 19 heures. Pour s'inscrire : Tout savoir sur le mandat de protection (édition spéciale).

Citation :

« L'inaptitude peut frapper à tout moment. Le mandat de protection est l'outil parfait pour être bien préparé à cette éventualité et choisir à l'avance qui prendra soin de nous et de nos biens si cette situation survient. C'est un geste d'une grande importance pour la famille et les proches. J'invite la population à passer à l'action et à préparer un mandat de protection dès maintenant. »

- Me Julie Baillargeon-Lavergne, curatrice publique du Québec

Faits saillants :

Le mandat de protection permet de choisir vous-même la ou les personnes pour exercer certains de vos droits.

Le document prévoit également de déterminer les responsabilités de ces personnes quant aux décisions à prendre pour vous ou en votre nom.

Il peut aussi préciser les pouvoirs de ces personnes par rapport à la gestion de vos biens.

Il permet d'indiquer vos volontés et préférences sur divers sujets.

Les mandataires doivent obligatoirement tenir un inventaire des biens et assurer une reddition de comptes. Ces deux nouveautés introduites en 2022 permettent de mieux protéger la personne des abus financiers.

À propos du Curateur public du Québec

La mission du Curateur public du Québec est de veiller à la protection d'adultes inaptes et des biens d'enfants mineurs. Il encourage les Québécois à s'associer à la protection de leurs proches inaptes. Il sensibilise la population aux besoins de protection découlant de l'inaptitude. Il accompagne les familles et les proches qui représentent une personne inapte, qui administrent son patrimoine ou celui d'un mineur ou qui participent à un conseil de tutelle. Il surveille également l'administration des patrimoines faite par les tuteurs privés. En dernier lieu, il agit lui-même comme tuteur. Le Curateur public offre également la nouvelle mesure d'assistance, qui permet à une personne vivant une difficulté de faire reconnaître un proche pour la soutenir dans diverses démarches. L'organisme fait de plus la promotion du mandat de protection comme outil de prévoyance.

Liens connexes :

Guide et formulaire du mandat de protection : Mon mandat de protection - Guide et formulaire (Québec.ca)

Le Curateur public du Québec sur les réseaux sociaux :

Facebook : www.facebook.com/CurateurPublic

LinkedIn : ca.linkedin.com/company/curateurpublic

Instagram: https://www.instagram.com/curateurpublic/

La curatrice publique du Québec, Me Julie Baillargeon-Lavergne, est disponible pour des entrevues.

SOURCE Curateur public du Québec

Renseignements: Paul Cérat, Conseiller en relations publiques, Curateur public du Québec, Courriel : [email protected], Tél. : 438 861-1731, 514 864-7562