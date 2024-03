MONTRÉAL, le 21 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars, la Fondation One Drop dévoile les résultats d'un nouveau sondage et réaffirme son engagement inébranlable en faveur de l'accès à l'eau potable pour tous et toutes. Le sondage pancanadien effectué par Maru/Blue à la demande de One Drop révèle entre autres que :

41 % des millénariaux estiment qu'il est très probable que l'accès à l'eau potable soit affecté par les changements climatiques, alors que ce pourcentage diminue à 35 % pour la génération X et à 27 % pour les baby-boomers.

41 % des Québécois croient que tous les habitants du Canada ont un accès équitable à l'eau potable, alors que ce pourcentage se situe autour de 29 % pour les autres provinces canadiennes.

86 % des répondants croient que la responsabilité dans la protection de nos ressources en eau au Canada revient au gouvernement, 52 % considèrent que les entreprises ont leur devoir à faire, alors que seulement 50 % y voient également une responsabilité individuelle.

La vaste majorité (88 %) des répondants sont conscients que le Canada est très privilégié ou extrêmement privilégié en ce qui concerne l'accès et la disponibilité des ressources en eau douce. En effet, les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent, à eux seuls, représentent 20 % des eaux douces de la Terre.

Cependant, près du tiers (32 %) des répondants partout au pays croient que tous les habitants du Canada ont un accès équitable à l'eau potable. Ce pourcentage est particulièrement élevé (51 %) chez les répondants de la génération Z (18 à 27 ans). En réalité toutefois, même dans un pays aussi riche en eau que le Canada, près d'une trentaine de communautés des Premières Nations, Métis et Inuit demeurent toujours sans eau potable selon les données recueillies en 2023.

« One Drop s'engage à étendre son action en faveur de l'accès à l'eau potable au Canada, notamment auprès des communautés autochtones, souvent plus éloignées et vulnérables aux enjeux touchant à l'eau, à travers son Programme autochtone des alliés pour l'eau », explique Lisa Clowery, co-cheffe de la direction. Ce programme, développé avec les jeunes des Premières Nations, Métis et Inuit, vise à mettre en lumière les défis liés à l'eau par le biais de l'approche d'art social développé par la Fondation. « Ceci contribuera à la mise en place de changements structurants et durables afin d'améliorer les conditions de vie et la santé au sein de ces communautés. »

« Alors que 79 % des répondants pensent que l'eau sera affectée par les changements climatiques, 86 % considèrent que la responsabilité de protéger nos ressources en eau au Canada revient au gouvernement et seulement 50 % y voient également une responsabilité individuelle. Depuis 2007, One Drop croit fermement que la protection - incluant l'accès, la qualité et la disponibilité - de l'eau potable est l'affaire de tous, et non seulement des gouvernements. Des changements positifs durables face à la crise d'eau et du climat ne peuvent être obtenus que si chaque partie prenante se sent concernée et s'approprie le problème », déclare Ernenek Duran, co-chef de la direction.

Évidemment, les entreprises canadiennes ont aussi une part de responsabilité dans la protection des ressources en eau du pays. En tant que moteurs économiques, elles ont un impact important sur la quantité et la qualité de l'eau utilisée dans leurs opérations. Il est impératif que les entreprises adoptent des pratiques durables de gestion de l'eau, en veillant à minimiser leur empreinte hydrique, à prévenir la pollution de l'eau et à contribuer à la préservation des écosystèmes pour les générations futures.

À la lumière des résultats de ce sondage, One Drop encourage la prise de conscience de la rareté potentielle de l'eau, malgré l'abondance des ressources en eau douce au Canada. Le Canada se réchauffe plus rapidement que l'ensemble de la planète -- à plus de deux fois le taux à l'échelle mondiale. L'organisation souligne l'importance d'assurer l'accès et la préservation des ressources hydriques, en mettant l'accent sur l'engagement des gouvernements, corporations et citoyens dans la cocréation de solutions durables. La Fondation One Drop appelle les gouvernements, les entreprises, la société civile et les individus à se joindre à cette cause cruciale, car la protection de l'eau ne peut être l'affaire de quelques-uns, mais requiert l'engagement de tous.

À propos du sondage

Ce sondage d'opinion publique par Maru Group réalisé au nom de La Fondation One Drop a été entrepris par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. Au total, 1530 adultes canadiens sélectionnés au hasard, qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada, ont été sondés du 5 au 6 mars 2024. Les résultats de cette étude ont été pondérés en fonction de l'éducation, de l'âge, du sexe et de la région (et au Québec, de la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Cela permet de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À titre de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité de l'échantillonnage) de +/-- 2,5 %, 19 fois sur 20. Lorsqu'on les compare aux tableaux de données, les écarts dans ou entre les totaux sont dus à l'arrondissement.

À propos de La Fondation One Drop

La Fondation One Drop rassemble les gens et renforce le pouvoir d'agir des communautés pour résoudre la crise de l'eau et du climat grâce à des actions innovantes et durables. Portée par l'esprit créatif du Cirque du Soleil, elle mobilise des acteurs du changement locaux et internationaux pour amasser des fonds et cocréer des solutions, permettant de réaliser des projets qui améliorent la vie de gens partout dans le monde. Depuis 2007, One Drop et ses partenaires ont transformé la vie de près de 3 millions de personnes en Amérique latine, en Inde, en Afrique et membres des communautés autochtones du Canada. Pour en savoir plus, visitez www.onedrop.org et suivez l'impact de One Drop via l'infolettre, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram et TikTok.

SOURCE Fondation One Drop

Renseignements: Gabrielle Landry, [email protected], 514-688-5837 | Eric Aach, [email protected], 514 569-3594