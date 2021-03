Journée mondiale de l'eau - Lancement de la capsule vidéo « L'EAU est à tout le monde »

MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Pour la Journée mondiale de l'eau, le comité des retraités Brundtland de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) lance, aujourd'hui, une capsule vidéo sur le droit à l'eau : « L'EAU est à tout le monde ». En cette année du dixième anniversaire du vote par l'ONU de l'importante résolution sur le droit à l'eau et à l'assainissement, cette vidéo veut sensibiliser les jeunes à ce droit humain essentiel.

« Nos enfants vont vivre dans une nouvelle ère où l'eau potable est un bien de consommation au même titre que les métaux et les arbres. Cette situation n'encourage pas les entreprises à préserver l'eau puisque pour un spéculateur plus l'eau devient rare, plus elle prend de la valeur en bourse. Nos enfants doivent connaître les enjeux afin d'agir mieux que nous l'avons fait », de souligner Martine Chatelain du comité des retraités Brundtland-CSQ.

Un guide pour les adultes, avec des liens pour approfondir les problématiques soulevées dans la capsule vidéo de trois minutes, contient les préfaces de Riccardo Petrella et Maude Barlow, deux ardents défenseurs de la cause de l'eau. « L'EAU est à tout le monde » et son guide d'accompagnement sont aussi disponibles en version anglaise. Nous espérons une large diffusion dans les écoles.

Ce travail, entièrement bénévole, est le fruit d'une collaboration.

Pour les idées et la correction : Gisela Koebberling, Martine Chatelain et Jacqueline Romano Toramanian, trois membres du comité des retraités Brundtland-CSQ.

Pour les illustrations, le texte, la narration et le montage : Marc Nantel, retraité de l'enseignement et porte-parole du REVIMAT.

Pour la musique et l'habillage sonore : Ariane Nantel et François Millette.

La capsule « L'EAU est à tout le monde » ainsi que le guide d'accompagnement peuvent être consultés et téléchargés à l'adresse internet suivante :

Français :

Vidéo : https://youtu.be/BvJel0Va3V4

Document : https://reseauvigilance.files.wordpress.com/2021/03/montage-final.pdf?fbclid=IwAR2m0rCB4JL4tAxBm6Z1WOghQKLpYzEELSLiu2VZLqN39A8LJYr8WSZkjNw

Anglais :

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=KOCkF-Zw9QY

Document : https://reseauvigilance.files.wordpress.com/2021/03/water-belongs-to-everyone.pdf

Le droit à l'eau en quelques chiffres

Un rapport des Nations Unies du 19 mars 2019 fait état de 2 milliards de personnes sans accès à de l'eau potable. Six personnes sur dix n'ont aucun accès à des toilettes. Toutes les huit secondes, un enfant meurt dans le monde de manque d'eau ou d'une maladie transmise par de l'eau insalubre. L'eau est, depuis 2020, cotée en bourse.

Plusieurs groupes ont accepté d'endosser la démarche et de partager ces outils sur leurs plateformes :

Mouvement ACTES-CSQ (Actions collectives en transition environnementale et sociale); Eau Secours; REVIMAT (Regroupement Vigilance Mines de l'Abitibi et du Témiscamingue); Centr'ERE (Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et l'écocitoyenneté); Enjeu (Environnement Jeunesse); AQPERE (Association québécoise pour la promotion de l'éducation relative à l'environnement); Cieau (Centre d'interprétation de l'eau de Laval ); CCPE (Comité citoyen de protection de l'Esker); Action Boréale de l'Abitibi Témiscamingue; Fondation Monique Fitz Back; Conseil central de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec; Miningwatch; QMM (Coalition pour que le Québec ait meilleures mines); SEUAT (Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue); SNAP Québec (Société pour la nature et les parcs); Fondation Rivières.

