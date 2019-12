Journée internationale des personnes handicapées - Le RAPLIQ passe à la puissance 10

MONTRÉAL, le 3 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le RAPLIQ qui œuvre depuis dix ans à l'éradication de la discrimination vécue par les personnes en situation de handicap, a déjà commencé une restructuration majeure puisque pour la première fois de son histoire, l'organisme a finalement été reconnu par le Secrétariat à l'Action Communautaire Autonome et aux Initiatives Sociales (SACAIS), en tant qu'organisme de défense et promotion des droits des personnes handicapées. Le RAPLIQ s'est vu valider un mandat de portée nationale.

Imaginez tout ce qui a pu être accompli les dix dernières années par le RAPLIQ, le groupe de pression le plus radical au Québec :

L'accessibilité de la terrasse de l'ITHQ; l'accessibilité de tous les terminaux au point de vente de toutes les succursales Pharmaprix et celles des SAQ au Québec; la mise en accessibilité de plusieurs succursales de la Banque Laurentienne et BMO, les terrasses et contre-terrasses du Plateau Mont-Royal et plusieurs autres arrondissements, l'action collective contre la STM, l'ARTM et la Ville de Montréal, pour ne parler que de ces dossiers.

Oui, le RAPLIQ à lui seul a déjà fait avancer plusieurs aspects de l'accessibilité universelle et sa quête pour l'inclusion sociale, et ce, sans même un sou de l'État.

Imaginez maintenant ce qu'il pourra accomplir avec cet octroi financier.

C'est la raison pour laquelle, le RAPLIQ est très fier d'avoir embauché M. Steven Laperrière pour occuper le poste de Directeur général.

« Steven Laperrière est un homme de confiance, un excellent gestionnaire, au fait de tout ce qui se passe au sein du RAPLIQ. Il saura travailler main dans la main avec le Conseil d'administration afin de réaliser ce qui doit être fait, c'est-à-dire établir les bases d'une reconnaissance des droits des personnes handicapées une fois pour toutes. En ce sens, il travaillera avec une équipe d'avocats et d'autres professionnels de partout en province » explique Linda Gauthier, présidente de l'organisme.

C'est maintenant M. Paul Lupien qui assurera la vice-présidence et est responsable du dossier transport interprovincial.

Laurent Morissette, trésorier, qui est au Conseil d'administration depuis 2011; Martin Dion, l'homme de terrain par excellence et trois administrateurs chevronnés chacun dans leur domaine : Dr Christophe Bedos, Mme Maëlle Brouillette et M. Sylvain Plourde.

Le nouveau slogan du RAPLIQ :



« Pour le respect de nos droits, une fois pour toutes! »

Pour le RAPLIQ, ça ne fait que commencer !

À propos du RAPLIQ : Le RAPLIQ est un organisme voué à la défense et promotion des droits des personnes en situation de handicap et visant l'éradication de la discrimination souvent faite à leur égard. »

www.rapliq.org

SOURCE RAPLIQ (Regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec)

Renseignements: Linda Gauthier, Présidente, (514) 656-1664; Steven Laperrière, Directeur général, (438) 520-4731

