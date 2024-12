Journée internationale des personnes en situation de handicap - La FTQ dénonce les discriminations dans le monde du travail

MONTRÉAL, le 3 déc. 2024 /CNW/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) tient à souligner aujourd'hui la Journée internationale des personnes en situation de handicap. La FTQ est préoccupée par les discriminations persistantes que vivent les personnes en situation de handicap dans le domaine de l'emploi.

Parmi les personnes de 25 à 64 ans avec incapacité au Québec en 2022, 67 % occupent un emploi comparativement à 80 % des personnes sans incapacité. Qui plus est, le handicap continue année après année d'être le principal motif de plainte pour discrimination à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ). En 2023-2024, parmi l'ensemble des dossiers ouverts à la CDPDJ relatifs à l'emploi et au travail, plus de 36 % étaient fondés sur le handicap.

« C'est complètement inacceptable que des discriminations comme celles-là perdurent! Les employeurs doivent en faire plus pour l'intégration, la réintégration et le maintien en emploi des personnes en situation de handicap. Les syndicats sont prêts à travailler avec les employeurs là-dessus, on veut faire changer les choses », déclare la présidente de la FTQ, Magali Picard.

Au-delà du travail, la FTQ considère que nous devons avoir une réflexion importante sur l'état des protections sociales en matière de handicap et d'invalidité que nous avons en place au Québec et au fédéral. La nouvelle prestation d'invalidité, qui devait être une mesure historique pour sortir les gens qui en bénéficient de la pauvreté, s'est avérée fort décevante dans le budget fédéral.

« Ce n'est pas avec 6 $ de plus par jour qu'on va sortir le monde de la pauvreté! Parce que c'est ça que représente la prestation canadienne pour les personnes handicapées qui est entrée en vigueur cet été. C'est un pas dans la bonne direction, mais il va en falloir beaucoup plus », ajoute Magali Picard.

Par ailleurs, la FTQ salue la mesure du gouvernement du Québec qui entrera en vigueur le 1er janvier 2025, mettant fin à la pénalisation des rentes de retraite des personnes ayant perçu une rente d'invalidité entre 60 et 65 ans.

« Le gouvernement du Québec a mis fin à une discrimination pour les personnes retraitées. C'est un bon coup du gouvernement. Mais il ne faut pas oublier que cette victoire est issue d'une mobilisation de nombreuses organisations et de citoyens qui ont décrié l'injustice et fait pression pour qu'elle cesse », ajoute Magali Picard.

