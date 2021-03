­Journée internationale des femmes - Dévoilement d'une carte interactive mettant en valeur la contribution des femmes à la société québécoise

QUÉBEC, le 7 mars 2021 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des femmes 2021, le ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette ainsi que la ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, dévoilent la carte interactive Femmes remarquables du Québec.

Ce nouvel outil conçu par la Commission de toponymie met en valeur les noms de lieux qui rappellent le souvenir de cinquante Québécoises qui ont marqué l'histoire, du XVIIe siècle jusqu'à nos jours.

À l'heure actuelle, il existe au Québec près de 4 500 noms de lieux officiels qui rappellent une femme. Le corpus proposé dans cette carte interactive est constitué de plus de 500 noms de lieux officiels, honorant 50 femmes au total. La Commission a établi certains critères pour constituer le corpus des femmes qui apparaissent sur la carte, notamment :

Des pionnières ou des figures de proue dans différents domaines d'activité. Des figures historiques ou populaires qui ont marqué l'imaginaire collectif. Une représentativité de l'ensemble de la société québécoise. Une volonté que des femmes de toutes les époques soient représentées. Des Québécoises de naissance et d'adoption.

La Commission de toponymie précise qu'il ne s'agit pas d'un palmarès ordonné des femmes les plus marquantes du Québec, mais d'une première liste visant à constituer le corpus actuel. Ainsi, la carte interactive sera bonifiée au fil du temps afin de souligner l'apport du plus grand nombre de femmes possible.

Cette carte est la première d'une série de plusieurs qui seront consacrées à différents thèmes, notamment à l'histoire politique du Québec. Elle s'ajoute aux nombreux outils de la Commission de toponymie qui contribuent à la valorisation des noms de lieux du Québec.

Cette carte interactive invite à la découverte de l'histoire politique, sociale et culturelle du Québec par le biais de sa toponymie. Elle contribue à mieux faire connaître à la fois le territoire québécois et l'apport inestimable de femmes remarquables dans des domaines variés.

Citations

« En cette veille de la Journée internationale des femmes, il importe de souligner une fois de plus la contribution inestimable et parfois méconnue des Québécoises à l'ensemble des sphères de notre société. La carte interactive Femmes remarquables du Québec met en lumière 500 noms de lieux rappelant 50 femmes d'ici ayant eu un parcours hors du commun; chacune d'elles ayant contribué à forger, à sa manière, la nation québécoise. L'exploration de cette carte est une nouvelle occasion d'apprécier l'apport des femmes au développement du Québec et à la construction de son identité, d'hier à aujourd'hui. »

Simon Jolin-Barrette, ministre responsable de la Langue française

« Je me réjouis de cette initiative valorisant l'apport de femmes d'exception à la société québécoise. Il est évident que l'on doit continuer le travail afin d'en arriver à ce que la contribution d'un maximum de femmes soit soulignée. Cependant, cet outil interactif est un excellent départ en la matière et nous permettra de découvrir cinquante femmes au parcours historique. La carte toponymique est un exemple concret de la valorisation d'actions portées par des femmes qui ont contribué à l'histoire du Québec. Reconnaître la participation des femmes à notre société contribue aussi à faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. »

Isabelle Charest, ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants

La Commission de toponymie lance une carte interactive qui met en lumière la contribution de dizaines de femmes commémorées dans la toponymie du Québec.

D'autres cartes ayant notamment comme thèmes l'histoire politique du Québec et la toponymie autochtone seront créées ultérieurement.

Cette carte s'ajoute à d'autres outils, comme la Banque de noms de lieux, qui mettent en valeur le patrimoine toponymique et culturel du Québec et s'inscrit ainsi dans la mission de la Commission.

Créée en 1912, la Commission procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

Liens connexes

Carte interactive Femmes remarquables du Québec :

https://cartes.toponymie.gouv.qc.ca/femmes

Site Web de la Commission de toponymie : www.toponymie.gouv.qc.ca

