MONTRÉAL, le 6 mars 2025 /CNW/ - Air Canada et CAE ont annoncé à l'occasion de la Journée internationale des femmes, l'identité des huit lauréates de la bourse Commandante-Judy-Cameron de 2025. Ces entreprises mondiales de l'industrie de l'aviation, toutes deux établies à Montréal, ont de nouveau uni leurs forces pour attribuer des bourses à huit femmes de partout au Canada qui souhaitent devenir pilotes professionnelles ou techniciennes d'entretien d'aéronef.

Air Canada et CAE ont annoncé à l’occasion de la Journée internationale des femmes, l’identité des huit lauréates de la bourse Commandante-Judy-Cameron de 2025. (Groupe CNW/Air Canada)

La bourse Commandante-Judy-Cameron, qui en est à sa sixième année, a été créée en hommage à la première femme pilote d'Air Canada. Attribuées chaque année par Air Canada et CAE, en collaboration avec la Northern Lights Aero Foundation, les huit bourses visent à encourager la génération montante de femmes dans l'aviation.

« Air Canada est fière d'être un chef de file qui encourage la prochaine génération de femmes à faire carrière comme pilotes ou comme techniciennes d'entretien d'aéronef, a déclaré Arielle Meloul-Wechsler, vice-présidente générale et chef des Ressources humaines et des Affaires publiques d'Air Canada. Des initiatives comme la bourse Commandante-Judy-Cameron contribuent à inspirer et à encourager les femmes qui aspirent à une carrière non traditionnellement féminine dans l'industrie de l'aviation, ce qui permet de développer de riches synergies diverses au sein de notre industrie et d'appuyer les jeunes femmes qui étudient dans des domaines liés aux STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques). Félicitations aux lauréates de cette année! »

« Les femmes joueront un rôle clé dans la satisfaction de la demande de pilotes à laquelle sera confrontée l'industrie de l'aviation à l'avenir, et le programme Femmes pilotes aux commandes de CAE, ainsi que la bourse Commandante-Judy-Cameron offrent un soutien inestimable aux boursières méritantes, a indiqué Marie-Christine Cloutier, vice-présidente, Stratégie, Performance d'affaires et Marketing de CAE. Il est essentiel que les filles et les jeunes femmes puissent s'identifier à des modèles féminins dans l'aviation, et qu'elles sachent qu'une carrière dans ce secteur est non seulement possible, mais réalisable. En soulignant les parcours et les réalisations de ces quatre ambassadrices du programme Femmes pilotes aux commandes de CAE, nous espérons inspirer la prochaine génération de femmes à poursuivre leurs rêves dans le domaine de l'aviation, avec confiance et détermination, ce qui permettra à l'ensemble de l'industrie de connaître encore plus de succès. »

« Un temps fort de mon année est de faire savoir aux lauréates qu'elles recevront la bourse Commandante-Judy-Cameron, a indiqué Judy Cameron, commandante (retraitée) de 777 de Boeing et directrice de la Northern Lights Aero Foundation. Ces jeunes femmes ne se contentent pas d'exceller dans leur propre formation, elles encouragent activement d'autres femmes à poursuivre une carrière dans l'aviation. Le 4 octobre, lorsqu'elles monteront sur scène à l'occasion du gala de la Northern Lights Aero Foundation, je serai fière de les voir incarner l'avenir de l'aviation. Félicitations aux huit lauréates, ainsi qu'à Air Canada et à CAE, qui ont généreusement financé les bourses. »

Biographies des bénéficiaires de la bourse Commandante-Judy-Cameron

Boursières d'Air Canada :

Kimberly Ballantyne, Winnipeg ( Manitoba )

( ) Aymie Rioux, Québec (Québec)

Liv Letourneau, Port Moody (Colombie-Britannique)

Trisha Virdee, Innisfil ( Ontario )

Ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE :

Neghat Hidari, Mount Brydges ( Ontario )

) Kayla McNeely, Calgary-Sud-Ouest ( Alberta )

) Arpan Srawn, Edmonton ( Alberta )

( ) Miriam Roumia, Waterloo ( Ontario )

À propos de la commandante de bord Judy Cameron

Judy Cameron a été la première femme pilote embauchée par Air Canada, le plus important transporteur aérien du pays, en avril 1978, à l'âge de 23 ans. Elle fut la première femme à obtenir le diplôme en technologie de l'aviation du Collège Selkirk, en 1975. Durant ses 40 ans de carrière et ses quelque 23 000 heures de vol, elle a piloté le DC-3, le Twin Otter, le Hawker Siddeley 748, le DC-9, le L-1011 de Lockheed, l'A320 d'Airbus, ainsi que les 767 et 777 de Boeing aux quatre coins du monde. Elle est devenue commandante de bord en 1997 et, en 2010, la première commandante de bord au Canada d'un 777 de Boeing, le plus gros appareil du parc aérien d'Air Canada. Elle a pris sa retraite en 2015, a reçu la même année le prix Elsie MacGill Northern Lights dans la catégorie Opérations aériennes et, en 2016, le groupement national des Ninety-Nines lui a consacré un timbre-poste canadien.

Depuis 2019, Air Canada s'est engagée à verser annuellement 20 000 $ pour la bourse Commandante-Judy-Cameron. En 2023, CAE a également apporté son soutien à la bourse par l'intermédiaire du programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes.

La bourse Commandante-Judy-Cameron s'adresse aux citoyennes canadiennes admises dans un programme d'études postsecondaires en pilotage (voilure fixe) dans un collège, une université ou une école de pilotage, ou encore dans un programme de réparation ou de maintenance d'aéronefs, partout au Canada.

La bourse d'études est administrée par la Northern Lights Aero Foundation, un organisme qui inspire les Canadiennes dans les domaines de l'aviation et de l'aérospatiale, et leur rend hommage, grâce à du mentorat, des bourses, un bureau des conférenciers, un jeune conseil d'administration et une remise de prix annuelle.

À propos du programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE

Le programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE contribue à créer un mouvement pour encourager les jeunes filles et les femmes à rêver grand, sans limites. Comme seulement un infime pourcentage des pilotes professionnels dans le monde sont des femmes, ce programme vise à montrer aux femmes qu'elles peuvent elles aussi atteindre les plus hauts sommets. CAE établit des partenariats avec les clients des transporteurs aériens à l'échelle mondiale. L'objectif est de proposer des bourses d'études partiellement ou entièrement financées pour l'entraînement des pilotes aux femmes méritantes, lesquelles deviendront également ambassadrices du programme pour informer et motiver les autres femmes à devenir pilotes.

Lancé en 2018, le programme a été élargi en juillet 2022 pour inclure un partenariat avec un plus grand nombre de sociétés aériennes clientes. Au début, le programme était réservé aux candidates inscrites à l'un des programmes de formation d'élèves-pilotes de CAE encadrés par des sociétés aériennes. Avec l'évolution du programme, CAE égale aussi le nombre de bourses d'études actuellement offertes par des transporteurs aériens. L'objectif du programme est de bâtir une communauté d'ambassadrices qui font preuve de leadership et de persévérance, qui participent activement à la vie de leur collectivité, qui sont passionnées par l'aviation et qui peuvent inspirer d'autres femmes à devenir pilote.

Pour en savoir plus sur le programme, consultez le Programme d'ambassadrices Femmes pilotes aux commandes de CAE.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. L'ambition climatique d'Air Canada comprend une visée à long terme qui aspire à l'atteinte de zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Pour en savoir plus, consultez la documentation du GIFCC d'Air Canada. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, et aux forces de défense et de sécurité de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 240 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol et de missions de la plus haute-fidélité possible ainsi que de programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

