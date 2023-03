Journée internationale des droits des femmes - Résistances féministes, parce que toutes les femmes comptent

MONTRÉAL, le 8 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes est heureuse de dévoiler sa campagne intitulée Résistances féministes, parce que toutes les femmes comptent. Cette campagne comporte une toute nouvelle boîte à outils visant à sensibiliser le grand public et faire connaître les réalités et besoins des femmes immigrantes, racisées et/ou allophones, violentées.

Ces femmes sont souvent confrontées à de nombreux obstacles lorsqu'elles cherchent à fuir des situations de violences. Les barrières linguistiques, culturelles et systémiques rendent l'accès à des services de soutien plus difficile, ce qui peut aggraver leur isolement et leur vulnérabilité.

Face aux nombreuses barrières d'accès aux services d'aide auxquelles les femmes peuvent être confrontées, outiller et sensibiliser le grand public et le milieu de l'intervention est essentiel pour garantir les droits à la sécurité des femmes et leurs enfants violentées, et ce, indépendamment de leurs statuts d'immigration. Que ce soit dans la manifestation de violences dans le parcours migratoire - avant l'arrivée ou après l'installation sur le territoire - de nombreux facteurs peuvent contribuer à complexifier l'expérience de ces femmes et les rendre plus vulnérables dans des contextes où elles vivent de la violence.

Cette boîte à outils fournit des informations et des ressources pratiques concernant le grand public ainsi que le milieu de l'intervention à mieux comprendre les besoins des femmes immigrantes et à leur fournir un soutien efficace. Il est important de rappeler que la lutte pour briser les barrières spécifiques dressées devant chaque groupe de femmes (dans leur complexité comme dans leur singularité) est et sera toujours incontournable pour bâtir une société équitable et égalitaire de fait.

La FMHF espère finalement que cette boîte à outils est un premier pas pour aider à briser les barrières qui empêchent les femmes d'obtenir le soutien dont elles ont besoin pour vivre en sécurité et dignité, parce que ceci ne devrait pas être un privilège, mais un droit pour TOUTES les femmes.

Pour consulter la boîte à outils : http://bit.ly/41UD5dG

Élisabeth Viens-Brouillard, (514) 233-8256, [email protected]