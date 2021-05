Journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie - La CSQ engagée contre la violence envers les personnes LGBTQ+

MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) joint sa voix aux organisations engagées pour la défense des droits des personnes LGBTQ+ et réitère sa volonté de lutter contre les préjugés et les inégalités.

Sous le thème « Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir », le 17 mai rappelle cette année que partout dans le monde, les personnes LGBTQ+ sont encore victimes de gestes de violence aussi intolérables qu'incompatibles avec le respect des droits de la personne et les principes démocratiques. Pour la première vice-présidente de la CSQ, Line Camerlain, le 17 mai doit être célébré chaque année sous le signe de la solidarité. « Tout en célébrant nos avancées sociales, le 17 mai de chaque année vise à faire le point sur les réalités auxquelles sont confrontées les personnes appartenant aux communautés LGBTQ+. Le thème de cette année illustre avec des images choc que peu importe nos origines sur le globe ou notre orientation sexuelle, personne ne devrait être victime de violence homophobe, transphobe ou biphobe. Malheureusement encore, même en 2021, plusieurs personnes doivent porter les stigmates de l'intolérance et c'est inacceptable. Même au Québec, les enjeux de la violence à l'endroit de la communauté LGBTQ+ sont toujours d'actualité. La journée internationale qui est consacrée revêt toute son importance puisque nous soulignons collectivement le rejet de toute forme de violence à l'endroit des personnes LGBTQ+. Tant que l'égalité de droits ne sera pas atteinte, il faudra nous mobiliser pour promouvoir la diversité sous toutes ses formes », mentionne-t-elle.

Des outils de sensibilisation

Le comité pour la diversité sexuelle et l'identité de genre de la CSQ fait la promotion d'un guide disponible en ligne pour soutenir les membres LGBTQ+ dans leurs milieux de travail. S'adressant à toutes les personnes qui ont des responsabilités syndicales, le guide a pour objectif de fournir des informations pertinentes et des pistes d'action en ce qui a trait à l'intégration des personnes LGBTQ+ lors de l'embauche et en cours d'emploi ainsi qu'au soutien qui leur est offert au cours de leur parcours professionnel. De plus, il vise à soutenir les personnes responsables syndicales ayant à accompagner leurs membres LGBTQ+ dans la revendication de leurs droits prévus dans la convention collective et à sensibiliser tous les membres aux réalités vécues par les personnes LGBTQ+.

Le guide « Comment soutenir les membres LGBTQ+ » est disponible à l'adresse suivante : https://diversite.lacsq.org/wp-content/uploads/2020/10/1920-134_Comment_soutenirMembresLGBTQ_Web2.pdf

La CSQ invite finalement le public à consulter le site Web dédié à la journée du 17 mai qui regroupe notamment plusieurs témoignages de personnes LGBTQ+ ayant été victimes de violence : https://couleursdelafierte.com/

