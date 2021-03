Journée internationale de la Francophonie - Le Comité syndical francophone de l'Éducation et de la formation émet une déclaration commune

MONTRÉAL, le 20 mars 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie, le Comité syndical francophone de l'éducation et de la formation (CSFEF) rend publique une déclaration commune que vous trouverez ci-bas.

Le CSFEF regroupe les organisations syndicales et professionnelles de l'enseignement des pays de la francophonie, dont la Centrale des syndicats du Québec (CSQ). Sa création remonte à 1987. Elle est le fruit d'une décision collective prise par les personnes déléguées de 32 organisations de 22 pays de la francophonie, et ce, dans le cadre d'une première rencontre de ces organisations à Québec, à la veille du deuxième Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Francophonie.

Pour consulter la déclaration « Une francophonie en actions pour la paix, la démocratie, les droits et les libertés », cliquer ici.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

