MONTRÉAL, le 17 mai 2023 /CNW/ - En cette Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, la Ville de Montréal réitère son engagement à lutter contre toutes les formes de discriminations et de violences à l'endroit des personnes de la diversité sexuelle et de genre et des communautés LGBTQ2IA+. La Ville profite de cette Journée pour sensibiliser la population à l'importance de ce combat, en collaboration avec ses partenaires, dont la Fondation Émergence.

« Ces dernières années, notre administration a posé une série d'engagements forts pour lutter contre les discriminations et les injustices et ainsi continuer de faire de Montréal une ville inclusive, accueillante et exempte de toutes violences et discriminations envers les personnes de la diversité sexuelle, des genres et des communautés LGBTQ2IA+. Nous profitons de la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie pour réaffirmer notre détermination à faire de notre ville une métropole où toutes et tous peuvent vivre en sécurité et s'épanouir dignement et pleinement », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Pour la Ville de Montréal, la lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie et toutes les formes de discriminations cissexistes et hétérosexistes est une grande priorité. L'équité dans une ville se traduit aussi par l'égalité entre les genres. Et cela se manifeste par des actions concrètes au sein de l'appareil municipal. Ces dernières années, des centaines d'employés ont été formés pour mieux connaître les réalités et les défis vécus par les personnes des communautés LGBTQ2IA+. Plus que jamais, nous agissons de manière proactive afin d'améliorer la prise en compte des enjeux et des besoins de la diversité sexuelle et de genre dans les services de la Ville et les arrondissements », a affirmé Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'itinérance, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif.

« Il faut célébrer la diversité et l'afficher avec fierté pour combattre les préjugés. Il est essentiel de faire rayonner les communautés LGBTQ2IA+ locales. À cet effet, nous réaffirmons notre appui à la démarche de création d'un lieu-hommage dans le Village, visant à célébrer les luttes, les avancées et la résilience des communautés LGBTQ2IA+. Rappelons que le Village est l'un des plus grands territoires LGBTQ2IA+ au monde. C'est aussi un lieu emblématique de Montréal, un lieu de rassemblement, de festivités et d'animation, qui fait rayonner Montréal à l'échelle nationale et internationale. Nous voulons le faire briller. C'est pourquoi, cette année, l'arrondissement de Ville-Marie a tenu les Forums sur l'avenir du Village, en collaboration avec la SDC du Village, la CDC Centre-Sud et l'ensemble des acteurs du milieu. Nous travaillons actuellement à élaborer une stratégie collective pour l'avenir du Village et de sa communauté », a indiqué Robert Beaudry, responsable de l'urbanisme, de la participation citoyenne et de la démocratie au sein du comité exécutif.

Engagements

Dans une volonté de valoriser la diversité, l'inclusion, l'équité et la solidarité pour toutes les personnes évoluant au sein de l'appareil municipal et dans la communauté montréalaise, la Ville a annoncé, à l'été 2020, une série d'engagements en faveur de la diversité sexuelle et de genre ainsi que des communautés LGBTQ2IA+. D'ailleurs, en 2021, en collaboration avec la Fondation Émergence, la Ville a lancé la Boîte à outils LGBTQ2+ à l'attention de son personnel. Ces deux dernières années, des centaines d'employées et employés municipaux et policiers et policières ont été formés aux enjeux de la diversité sexuelle et de genre. Montréal fait aussi rayonner ses réalisations et s'inspire des bonnes pratiques en matière de politiques et d'engagements municipaux au sein du réseau international Rainbow Cities Network, en tant que première Ville nord-américaine et francophone au sein du réseau.

En outre, la Ville et l'organisme Entremise ont récemment confirmé avec fierté l'occupation transitoire par les Archives lesbiennes du Québec de locaux de la Cité des Hospitalières. Reconnaissant l'histoire et le riche apport des lesbiennes au Québec, cette équipe partage les valeurs sociales et communautaires de la collectivité montréalaise.

Le 15 mai, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a accueilli Roger Thibault et Theo Wouters à l'hôtel de ville pour une cérémonie de remise de citoyenneté d'honneur et leur a fait signer le livre d'or. En juillet 2002, ces deux hommes ont écrit une page d'histoire en devenant le premier couple de même sexe à s'unir civilement au Québec, au Canada et en Amérique du Nord. La mairesse et le directeur général de Montréal, Serge Lamontagne, ont aussi célébré la diversité au sein de l'appareil municipal en recevant, le 16 mai, à l'hôtel de ville, des membres du Regroupement Solidarité LGBTQ2+ de la Ville de Montréal.

Ces initiatives et ces actions sont des occasions de soutenir et de promouvoir les communautés LGBTQ2IA+ locales, tout en servant de phare pour les communautés qui vivent dans l'injustice à travers le monde.

Charte montréalaise des droits et responsabilités

Rappelons qu'en avril 2021, à la suite d'une vaste démarche de consultation menée auprès des communautés LGBTQ2IA+, la Ville de Montréal a adopté, en conseil municipal, des modifications à la Charte montréalaise des droits et responsabilités afin de renforcer sa lutte contre toutes les formes de discriminations, dont la lutte contre l'homophobie. Ces modifications ont permis d'inclure les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, la lesbophobie et la transphobie, parmi les formes de discriminations que la Ville combat.

Enfin, en ce 17 mai, le drapeau inclusif est hissé devant l'hôtel de ville.

