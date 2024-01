Portes ouvertes exceptionnellement au complexe Excentris

Le dimanche 14 janvier de 12 h à 17 h

MONTRÉAL, le 8 janv. 2024 /CNW/ - Le complexe Excentris ouvrira tout spécialement ses portes le dimanche 14 janvier de 12 h à 17 h en mémoire de deux personnes d'exception, Daniel Langlois et sa conjointe Dominique Marchand décédés tragiquement en décembre dernier sur l'île de la Dominique.

Les familles et les proches de Daniel et Dominique invitent la population à venir témoigner de son attachement envers un couple qui aura, par son engagement et sa générosité, marqué la vie de plusieurs communautés. Pour ce faire, un registre sera mis à la disposition des personnes présentes. Ce registre constituera un objet de mémoire qui sera offert aux familles et transmis à La Fondation Daniel Langlois.

Afin de faire le pont entre deux univers qui ont bénéficié de la bienveillance et de l'esprit d'innovation du couple, la cérémonie filmée en Dominique, le 7 décembre 2023, sera projetée en boucle dans la salle du Cinéma Parallèle du complexe Excentris.

Un weblive sera également disponible pour les personnes ne pouvant se rendre au complexe Excentris. Via les deux adresses des réseaux suivants, la population pourra aussi témoigner de son affection et de sa gratitude. https://fb.me/e/1hqhstNCY ou https://youtu.be/SJlixsVWWVU

Que ce soit avec la création de Softimage, Excentris, le Club 357c, la Fondation Daniel Langlois, et plus récemment, le Coulibri Ridge Resort, un projet d'avant-garde écologique et autosuffisant, l'immense legs de ces précurseurs tant au Québec qu'en Dominique continuera de marquer les esprits pendant longtemps.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont rendu cet événement possible, sobre et dépouillé à l'image de nos deux disparus et à la demande de leurs familles. Le complexe Excentris, lieu emblématique par excellence qui a fait les beaux jours des cinéphiles au début des années 2000, est situé au 3536, boulevard Saint-Laurent à Montréal.

SOURCE Fondation Daniel Langlois

Renseignements: Sylvie Deslauriers - 514.824.0670 - [email protected]