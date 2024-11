Journée des noms géographiques 2024 - Une nouvelle carte interactive consacrée aux Toponymes coups de cœur!

QUÉBEC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Journée des noms géographiques, la Commission de toponymie lance une nouvelle carte interactive présentant l'ensemble des Toponymes coups de cœur dévoilés depuis 2013, année où cette distinction a été décernée pour la première fois.

En naviguant dans la carte, les internautes pourront ainsi découvrir quelque 150 noms de lieux qui se sont illustrés au fil des ans, comme Chute des Pitounes Volantes, Lac des Frémilles ou encore Rue Awacak.

Les Toponymes coups de cœur sont des noms de lieux qui se démarquent par leur relation pertinente avec le lieu désigné, leur capacité d'inspirer des idées, de susciter des interrogations ou d'évoquer des images fortes, leur valeur poétique, leur euphonie, leur originalité, ou encore leur capacité à mettre en valeur le patrimoine culturel.

La Journée des noms géographiques est associée à la Semaine de l'éveil à la géographie et se tient chaque année le deuxième mardi du mois de novembre. Elle vise à sensibiliser le public à l'importance des noms géographiques en tant que points de repère et éléments du patrimoine culturel. Les toponymes jouent en effet un rôle essentiel de préservation et de transmission de l'histoire, de la langue et de la culture d'un peuple.

Faits saillants

La carte Toponymes coups de cœur s'ajoute à quatre autres cartes interactives réalisées par la Commission de toponymie. Elles portent sur les femmes remarquables, les figures marquantes du mouvement patriote, les premiers ministres du Québec et le patrimoine toponymique autochtone.





s'ajoute à quatre autres cartes interactives réalisées par la Commission de toponymie. Elles portent sur les femmes remarquables, les figures marquantes du mouvement patriote, les premiers ministres du Québec et le patrimoine toponymique autochtone. Les prochains Toponymes coups de cœur seront dévoilés en janvier 2025. Les Québécoises et Québécois seront une fois de plus invités à voter pour leur nom de lieu favori, qui se verra alors attribuer le titre de Toponyme coup de foudre du public.





Créée en 1912, la Commission de toponymie vise à enrichir la toponymie québécoise par l'officialisation de noms de lieux appropriés, significatifs et évocateurs, témoins de l'histoire, de la société et de la culture du Québec. Elle procède à l'inventaire et à la conservation des noms de lieux. Elle les officialise, les diffuse et donne son avis au gouvernement sur toute question touchant la toponymie.

