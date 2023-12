Journée des cadres scolaires : engagé-es pour la réussite

QUÉBEC, le 7 déc. 2023 /CNW/ - La Journée des cadres scolaires, soulignée aujourd'hui partout au Québec, est l'occasion de découvrir leurs nombreux champs d'expertise ainsi que leur engagement pour la réussite éducative.

« Les cadres scolaires travaillent souvent dans l'ombre, mais leur rôle a un impact concret sur le quotidien des élèves. On peut penser à la gestion des constructions et des rénovations d'écoles, du budget et du transport scolaire, à l'embauche du personnel, aux enjeux de cybersécurité, à la planification de l'évolution de la clientèle, aux communications à prévoir pour les parents et le personnel, au soutien pour l'application des lois, à la recherche en éducation, à la gestion des équipes, à l'optimisation des milieux… en s'informant sur les mandats de ces gestionnaires, on réalise l'ampleur de leurs contributions au réseau de l'éducation », explique M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Au www.aqcs.ca, le public peut consulter différents outils abordant le rôle des cadres scolaires pour la réussite éducative.

Rendez-vous virtuel

À compter de 8 h 30, sur les comptes YouTube et Facebook de l'AQCS, le public pourra assister à un rendez-vous virtuel soulignant la Journée des cadres scolaires. Le dévoilement des lauréat·es du Prix Cadre scolaire émérite, honneur décerné annuellement par l'Association, sera également célébré.

Qui sont les cadres scolaires?

Ces gestionnaires évoluent dans les centres administratifs des centres de services scolaires et des commissions scolaires, les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes, les Services aux entreprises et dans les écoles primaires et secondaires. Leurs champs d'expertise sont très variés : services éducatifs, directions d'établissement, secrétariat général, communications, technologies de l'information, transport, organisation scolaire, ressources humaines, financières et matérielles, formation professionnelle et générale des adultes, services aux entreprises, approvisionnement, gestion contractuelle, services administratifs d'établissement et gestion administrative.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 3 000 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle et les écoles primaires et secondaires.

