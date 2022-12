Journée des cadres scolaires : célébrons l'innovation en éducation

QUÉBEC, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Journée des cadres scolaires, soulignée aujourd'hui partout au Québec, est l'occasion d'en découvrir davantage sur le rôle de ces gestionnaires, et sur leur sens de l'innovation, au service de la réussite éducative.

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS), instigatrice de la Journée des cadres scolaires, a choisi de colorer son rendez-vous sous le thème De terrain et d'avant-garde. « Les contributions des cadres scolaires au réseau de l'éducation sont multiples, mais leurs pratiques novatrices demeurent souvent dans l'ombre. Pourtant, l'utilisation des données probantes et des technologies fait partie du quotidien des cadres scolaires. Leur travail terrain et en synergie a permis la mise sur pied de projets ou de services ayant un réel impact sur la réussite éducative », explique M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Qui sont les cadres scolaires?

Ces gestionnaires évoluent au cœur des centres administratifs des centres de services scolaires et des commissions scolaires, des centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes, des Services aux entreprises et dans les écoles primaires et secondaires. Leurs champs d'expertise sont très variés : services éducatifs, directions d'établissement, secrétariat général, communications, technologies de l'information, transport, organisation scolaire, ressources humaines, financières et matérielles, formation professionnelle et générale des adultes, services aux entreprises, approvisionnement, gestion contractuelle et services administratifs d'établissement.

Nouveau balado en ligne

En lien avec le thème 2022 de la Journée des cadres scolaires, l'AQCS ajoute aujourd'hui un nouveau balado à sa série BaladAQCS, « Faire évoluer une équipe par la créativité ». Mme Marie Amiot, PDG et cofondatrice de la Factry, y échange avec MM. Christian Hinse, directeur et Martin Migneault, directeur adjoint, service de l'organisation scolaire et du transport scolaire du Centre de services scolaire Marie-Victorin. Le balado est notamment disponible au www.aqcs.ca.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 3 000 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires et commissions scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle et les écoles primaires et secondaires.

