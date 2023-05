Journée de reconnaissance policière - Un policier de la Côte-Nord honoré pour son sauvetage exceptionnel

QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - L'agent Alexandre Talbot, de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Manicouagan, a été honoré lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Il s'est vu décerner une Médaille pour action méritoire pour le sauvetage exceptionnel qu'il a réalisé le 4 juin 2022. Ce jour-là, M. Talbot a porté secours à un père et à deux enfants qui avaient chaviré dans le secteur du bassin Manic-1, sur la rivière Manicouagan, en plus de tenter de retrouver un autre homme disparu lors de cet accident.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis la décoration au récipiendaire en soulignant les valeurs qu'il incarne.

Citations :

« Les gestes extraordinaires que ce policier a accomplis nécessitaient beaucoup de ténacité et de sang-froid. Il a pris des risques motivés par le désir de sauver plusieurs vies. Pour venir en aide à ces personnes en détresse, il s'est surpassé dans des circonstances inhabituelles. Et il a déployé des ressources intérieures impressionnantes. Ses valeurs d'altruisme et de courage ont de quoi susciter notre admiration et notre profonde gratitude! »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« L'intervention rapide de l'agent Alexandre Talbot a permis de sauver la vie d'un adulte et de deux enfants. Ces trois personnes ont bénéficié de son endurance physique, mais aussi de sa détermination à toute épreuve, de sa vigilance en terrain inconnu et de l'excellente collaboration qu'il a établie avec un bon samaritain. Je le félicite de tout cœur et suis heureuse qu'il reçoive cette Médaille pour action méritoire! »

Kateri Champagne Jourdain, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

« En tant que député de la circonscription de René-Lévesque, je suis très fier de souligner le courage de l'agent Alexandre Talbot. Ses efforts, sa rapidité d'action, sa bravoure, sans oublier la contribution d'un citoyen présent pour offrir son aide avec son embarcation, ont permis de sauver un père et ses deux enfants d'une situation qui aurait pu leur être fatale. Merci, et félicitations pour cet acte de bravoure exemplaire! »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Trois Croix de bravoure, neuf Médailles pour action méritoire et quatre Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 15 mai 2023.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 422 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 227 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

