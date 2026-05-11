Journée de reconnaissance policière - Six policiers de la région des Laurentides honorés pour leurs interventions exceptionnelles

DEUX-MONTAGNES, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a remis des Médailles pour action méritoire aux agents de la Régie de police du Lac des Deux-Montagnes, Austin Epps, Émile Dansereau, Matthieu Charland, Benjamin-Isaac Noël, Nicolas Courtemanche, et Natan Lauzé, lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Les cinq premiers coéquipiers se sont mobilisés pour sauver une personne à mobilité réduite de l'incendie d'une maison le 1er janvier 2025, tandis que l'agent Lauzé a procédé à l'évacuation d'une dizaine de résidents d'un immeuble à logements en proie aux flammes le 19 octobre 2024.

Citations :

« La Journée de reconnaissance policière est l'occasion de mettre en valeur tout le courage et la bravoure dont font preuve les hommes et les femmes qui revêtent l'uniforme chaque jour pour protéger et servir leurs concitoyens. Les agents sont souvent les premiers à intervenir lors des appels d'urgence, et leurs actions rapides peuvent s'avérer décisives dans le déroulement des événements. Les cinq policiers et la policière qui sont intervenus lors des deux incendies ont contribué à sauver la vie de plusieurs personnes. Nous leur exprimons toute notre reconnaissance. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Je salue le courage et le dévouement de cette policière et de ces cinq policiers. Grâce à eux, une dizaine de personnes et leur famille ont évité un drame effroyable. C'est une grande fierté pour Deux-Montagnes de pouvoir compter sur ces policiers d'exception. Au nom de l'ensemble de mes concitoyens, je vous remercie! »

Benoit Charette, ministre des Transports et de la Mobilité durable et député de Deux-Montagnes

« Toutes nos félicitations et notre reconnaissance à ces six valeureux policiers et policière des Laurentides! Dans leur travail, nos policiers et policières font face à des situations inattendues et parfois délicates ou dangereuses, ce qui requiert sang-froid et prise de décisions rapides et déterminantes. Nous avons aujourd'hui de parfaits exemples admirables et méritoires. »

Chantale Jeannotte, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions (Laurentides) et députée de Labelle

« J'éprouve toujours une grande émotion lorsque j'entends raconter de tels actes héroïques. Il est évident que les personnes qui s'engagent dans le corps policier possèdent le profond désir d'aider leur prochain. Cependant, le courage de ces agents dépasse largement les fonctions habituelles de leur travail. Je suis vraiment heureuse qu'on honore ces humains d'exception. »

Sylvie D'Amours, députée de Mirabel et deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale

Faits saillants :

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai 2026.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]