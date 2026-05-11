Journée de reconnaissance policière - Quatre policiers et un citoyen de la région de l'Outaouais honorés pour leurs interventions exceptionnelles

GATINEAU, QC, le 11 mai 2026 /CNW/ - Le vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, M. Ian Lafrenière, a remis des Médailles pour action méritoire aux agents du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais Guillaume Martel, Saguay Desaulniers-Lafond, Patrick Leboeuf et Éric Perreault, et une Citation d'honneur à un citoyen de l'Outaouais, Christian Belzil-Lacasse, lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec.

Les quatre policiers ont été récompensés pour avoir sauvé une enfant abandonnée en montagne le 27 mars 2024, alors que M. Belzil-Lacasse, enseignant au cégep, a été honoré pour avoir maîtrisé un étudiant qui tentait de s'immoler par le feu devant la sortie de la classe le 1er avril 2025.

Citations :

« La Journée de reconnaissance policière est l'occasion de mettre en valeur tout le courage et la bravoure dont font preuve les hommes et les femmes qui revêtent l'uniforme chaque jour pour protéger et servir leurs concitoyens, mais aussi de souligner les actes héroïques de citoyens qui ont pris des risques pour éviter le pire, dans des situations inattendues. C'est le cas de Christian Belzil-Lacasse, qui s'est précipité sur un étudiant qui s'était aspergé de kérosène et tentait de s'immoler avec un briquet à la porte de la classe où se trouvait une trentaine d'étudiants. Quant aux quatre agents honorés, ils se sont mobilisés pour secourir une fillette de 4 ans en situation d'hypothermie, abandonnée en montagne par sa mère confuse. Leur intervention a probablement sauvé la vie de l'enfant. Ces deux interventions méritent nos hommages et notre reconnaissance. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« Les reconnaissances remises aujourd'hui témoignent du courage exceptionnel qui s'exprime parfois dans les moments les plus critiques. En Outaouais, nous pouvons être fiers de compter sur des personnes capables d'agir avec sang-froid, humanité et détermination lorsque des vies sont en danger. Leur geste rappelle toute l'importance du travail de nos services policiers, mais aussi la force de l'engagement citoyen. Au nom des citoyens et citoyennes de Hull et de l'Outaouais, je leur adresse mes plus sincères félicitations et toute ma reconnaissance. »

Suzanne Tremblay, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions (Outaouais) et députée de Hull

« En tant que député de Gatineau, je tiens à saluer le travail des policiers et policières du comté de Gatineau, et plus particulièrement celui des agents Guillaume Martel, Saguay Desaulniers-Lafond, Patrick Leboeuf et Éric Perreault, du Service de la sécurité publique de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, qui sont honorés aujourd'hui. Le sauvetage de l'enfant démontre bien votre travail d'équipe exceptionnel ainsi que votre dévouement lors de cette intervention. M. Christian Belzil-Lacasse, merci d'être intervenu rapidement auprès de l'étudiant. Votre vigilance ainsi que vos actions ont tout changé lors de l'incident et permis d'éviter un drame. Toutes mes félicitations à vous tous pour vos reconnaissances. Elles sont pleinement méritées. »

Robert Bussière, député de Gatineau

Faits saillants :

Deux Croix de bravoure, vingt-neuf Médailles pour action méritoire et six Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 11 mai 2026.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité intérieure et sur Québec.ca.

Depuis 1972, 172 Croix de bravoure, 490 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement et 245 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

Journée de reconnaissance policière

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SOURCE Cabinet du vice-premier ministre et ministre de la Sécurité intérieure

Source : Maxime Tardif, Attaché de presse, Cabinet du vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières, Nations et les Inuit, 819 444-7064, [email protected]; Information : Relations médias, Direction des communications, Ministère de la Sécurité intérieure, 418 646-6777, poste 30274, [email protected]