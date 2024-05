Journée de reconnaissance policière - Dix policiers et trois citoyens de la Montérégie honorés pour leurs interventions exceptionnelles

QUÉBEC, le 13 mai 2024 /CNW/ - Lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec, dix agents de la Montérégie ont été honorés et ont reçu une Médaille pour action méritoire pour le geste héroïque qu'ils ont posé. Trois citoyens de l'agglomération de Longueuil ont aussi été honorés parce qu'ils ont contribué au travail des policiers en participant courageusement à des sauvetages. Ils méritent quant à eux une Citation d'honneur.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis les décorations aux récipiendaires en soulignant les valeurs qu'ils incarnent.

Citations :

« En portant secours à des personnes en danger, toutes ces personnes, agents et citoyens, ont posé des gestes remarquables. Nous reconnaissons aujourd'hui leurs actions courageuses, qui ont de quoi susciter notre admiration et notre profonde gratitude. Je souligne l'importance de la collaboration des citoyens dans ces sauvetages périlleux. Je les félicite ainsi que tous les agents impliqués dans l'un ou l'autre de ces événements. Je suis fier de vous, de votre bravoure et de votre dévouement. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« La Montérégie qui compte désormais treize héros de plus, grâce à des agents et des citoyens aussi courageux que généreux, qui n'ont pas hésité à sauver leurs prochains à leurs propres risques. Je vous félicite pour votre vaillance et je vous remercie du fond du cœur : vous méritez amplement que l'on reconnaisse votre bravoure, votre aplomb et votre contribution au mieux-être de notre communauté. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie

Accès aux récits :

Service de police de l'agglomération de Longueuil

Les agents Alexandre Bibeau et Marc-André Fortin : intervention pour sauver des victimes d'un quadruplex en feu. 31 janvier 2022. Médaille pour action méritoire.

et Marc-André Fortin : intervention pour sauver des victimes d'un quadruplex en feu. 31 janvier 2022. Médaille pour action méritoire. Les agents Hugo Francescutti , Jean-Fabien Larouche , Olivier Boulanger-Pouchet , Marianne Lachapelle et Thierry Hinse-Fillion : évacuation d'un immeuble à logements multiples qui était la proie des flammes. 2 septembre 2022. Médaille pour action méritoire.

, , , et : évacuation d'un immeuble à logements multiples qui était la proie des flammes. 2 septembre 2022. Médaille pour action méritoire. La citoyenne Danièle Desjardins : sauvetage d'une femme qui avait l'intention de sauter d'un viaduc. 24 août 2023. Citation d'honneur.

Les citoyens Alexandre Maheu et Julien Ferland : sauvetage d'un jeune garçon de cinq ans qui risquait de chuter du second étage de l'immeuble où il résidait. 18 mai 2023. Citation d'honneur.

et : sauvetage d'un jeune garçon de cinq ans qui risquait de chuter du second étage de l'immeuble où il résidait. 18 mai 2023. Citation d'honneur. Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu

Les agents Nicolas Francoeur et Nicholas Robert : intervention pour sauver un homme tombé dans la rivière Richelieu . 9 octobre 2023. Médaille pour action méritoire.

et : intervention pour sauver un homme tombé dans la rivière . 9 octobre 2023. Médaille pour action méritoire. Sûreté du Québec -- CSMRC Sorel-Tracy

L'agent Eliott Duchesne : sauvetage d'une femme en détresse tombée dans le fleuve Saint-Laurent . 24 septembre 2023. Médaille pour action méritoire.

Faits saillants :

Vingt-deux (22) Médailles pour action méritoire, une (1) Médaille de dévouement et dix (10) Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 13 mai 2024.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 444 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 237 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

Lien connexe :

https://www.quebec.ca/gouvernement/reconnaissance-prix/prix-en-securite-et-situations-durgence/journee-reconnaissance-policiere

