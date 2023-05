Journée de reconnaissance policière - Deux policiers et une policière de la Chaudière-Appalaches honorés pour leurs interventions exceptionnelles

QUÉBEC, le 15 mai 2023 /CNW/ - Les agents Alison Guimond, Cédrik Lapierre et Maxime Mathieu, du Service de police de la Ville de Lévis, ont été honorés lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Ils se sont vu décerner une Médaille pour action méritoire pour les gestes héroïques qu'ils ont posés. L'agente Guimond est intervenue seule, le 10 février 2022, afin d'évacuer des locataires d'un immeuble d'habitation en feu avant l'arrivée des pompiers, tandis que les agents Lapierre et Mathieu ont mené une opération remarquable le 20 mars 2022 pour retrouver un homme en détresse et lui porter secours.

Le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, a remis les décorations aux récipiendaires en soulignant les valeurs qu'ils incarnent.

« Les agents Lapierre, Mathieu et Guimond ont pris des risques calculés pour sauver des vies. Nous reconnaissons aujourd'hui leurs actions extraordinaires, qui ont de quoi susciter notre admiration et notre profonde gratitude! J'en profite pour souligner à quel point je suis fier de nos policiers et policières, qui font preuve au quotidien de courage, de maîtrise de soi et de dévouement pour servir et protéger la population. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je tiens à remercier et à féliciter nos agents du Service de police de la Ville de Lévis pour leurs interventions hors du commun. Mme Alison Guimond a démontré beaucoup de sang-froid, d'efficacité et de ténacité en procédant à l'évacuation d'une maison de chambres enflammée. Quant à MM. Lapierre et Mathieu, c'est grâce à leur rigoureuse analyse des informations, à leur persévérance et à leur courage qu'ils ont pu sauver la vie d'un homme en détresse. »

Bernard Drainville, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Faits saillants :

Trois Croix de bravoure, neuf Médailles pour action méritoire et quatre Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 15 mai 2023.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés dans les médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Québec.ca.

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 422 Médailles pour action méritoire, 34 Médailles de dévouement ainsi que 227 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières et à des citoyens et citoyennes.

