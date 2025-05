Journée de reconnaissance policière - Deux policiers de la région du Bas-Saint-Laurent honorés pour leurs interventions exceptionnelles

QUÉBEC, le 12 mai 2025 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, ont remis des décorations aux agents Martin Bernard et Éric Simard, de la Sûreté du Québec du poste MRC Rimouski-Neigette, lors de la Journée de reconnaissance policière, tenue aujourd'hui à l'École nationale de police du Québec. Le 11 juillet 2023 et le 5 juillet 2024 respectivement, chacun est intervenu pour sauver un homme lors d'un incendie survenu dans un bâtiment de ferme.

« Félicitations aux récipiendaires pour le caractère remarquable des interventions qu'ils ont menées! Dans des circonstances inattendues qui posaient des défis, les deux agents Martin Bernard et Éric Simard ont choisi d'affronter des risques pour sauver une vie. L'humanisme et le sens civique qu'ils incarnent ont de quoi susciter notre admiration, notre reconnaissance et notre respect. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La Journée de reconnaissance policière est une occasion pour les Québécois et les Québécoises de remercier les hommes et les femmes en uniforme qui veillent à leur sécurité et qui s'assurent de faire respecter la loi et l'ordre. Je tiens à souligner les actions des agents Éric Simard et Martin Bernard. Même s'ils ne détenaient ni connaissances spécifiques ni équipement de protection à cette fin, ils ont tous deux usé de leurs réflexes professionnels et de leur instinct de survie pour porter secours à un agriculteur en danger. Je veux également profiter de cette journée pour exprimer à quel point je suis fier de nos policiers et policières, qui ont courageusement choisi de servir et de protéger la population québécoise. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Dans des circonstances exceptionnelles où la vie d'un homme était menacée, chacun des policiers a fait preuve d'un sang-froid et d'une bravoure remarquables. Ils n'ont pas hésité à affronter le danger que représentaient la fumée et le feu couvant dans un élément très inflammable. Leurs interventions rapides suscitent toute mon admiration. Merci et bravo aux agents Éric Simard et Martin Bernard! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Médailles pour action méritoire :

L'agent Martin Bernard : Intervention pour sauver un homme d'un bâtiment de ferme en feu, le 11 juillet 2023.

: Intervention pour sauver un homme d'un bâtiment de ferme en feu, le 11 juillet 2023. L'agent Éric Simard : Sauvetage d'un homme lors d'un incendie dans un bâtiment de ferme, le 5 juillet 2024.

Faits saillants :

Dix-sept Médailles pour action méritoire et deux Citations d'honneur ont été décernées lors de la cérémonie du 12 mai 2025.

Les récits des actes de bravoure et les photos des récipiendaires sont diffusés sur les pages de médias sociaux du ministère de la Sécurité publique de même que sur Québec.ca

Depuis 1972, 170 Croix de bravoure, 461 Médailles pour action méritoire, 35 Médailles de dévouement ainsi que 239 Citations d'honneur ont été décernées par le gouvernement du Québec à des policiers et policières ainsi qu'à des citoyens et citoyennes.

Journée de reconnaissance policière

