Journée de reconnaissance des chauffeuses et chauffeurs du transport collectif - UN GRAND MERCI DE LA PART D'EXO… ET DES USAGERS !

MONTRÉAL, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - En cette Journée de reconnaissance des chauffeuses et chauffeurs du transport collectif, plusieurs usagers se joignent à exo pour souligner le travail exceptionnel qu'ils réalisent au quotidien.

Lorsqu'exo a lancé un appel aux témoignages, les usagers ont été nombreux à partager avec exo leur appréciation du travail de leurs chauffeuses et chauffeurs. La bonne humeur, les petites attentions et les sourires de ceux-ci ne sont que quelques-uns des éléments qui ont été rapportés par les clients. Exo a donc décidé de leur rendre hommage dans une vidéo de reconnaissance.

« Les chauffeuses et chauffeurs d'autobus et de transport adapté sont des gens dévoués qui sont véritablement au service du client, et ça se ressent ! Ils ont continué de garder le sourire et d'effectuer des milliers de déplacements sécuritaires quotidiennement pour assurer la mobilité de tous, particulièrement des personnes qui œuvrent dans les services essentiels. Au nom d'exo et de tous nos usagers, je vous remercie chaleureusement », a déclaré Marc Rousseau, directeur exécutif - Exploitation d'exo.

Pour visionner la vidéo.

