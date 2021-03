Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 - Le Québec rend hommage aux victimes de la COVID-19 et à l'unité du peuple québécois

QUÉBEC, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui que s'est tenue au Québec la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19, un an jour pour jour après que l'Organisation mondiale de la Santé ait annoncé que l'épidémie de coronavirus était devenue une pandémie mondiale.

Pour souligner la mémoire des victimes et en témoignage de solidarité envers leurs familles, une cérémonie s'est déroulée sur le parvis de l'hôtel du Parlement en présence de familles endeuillées et de représentants des services prioritaires.

Ont également pris part à cette commémoration : le premier ministre du Québec, François Legault, le lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon, le président de l'Assemblée nationale, François Paradis, la cheffe de l'opposition officielle, Dominique Anglade, les deux co-porte-parole de la deuxième opposition, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, la sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, Dominique Savoie, le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, et l'ancien sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, Yvan Gendron.

Plusieurs gestes symboliques ont été posés à l'occasion de cette journée de commémoration nationale.

Mise en berne nationale et dépôt d'une motion à l'Assemblée nationale

La journée s'est amorcée avec une mise en berne du drapeau du Québec de la tour centrale de l'hôtel du Parlement, des édifices publics du gouvernement du Québec, des municipalités ainsi que des représentations du Québec à l'étranger et des bureaux du Québec au Canada pour souligner la cérémonie de commémoration nationale.

Le premier ministre du Québec a ensuite déposé une motion au Salon bleu, conjointement avec les chefs de l'opposition et les députées et députés indépendants. Celle-ci a été adoptée à l'unanimité. Elle se lit comme suit :

« Que l'Assemblée nationale souligne la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 ;

Qu'elle rende hommage aux personnes décédées de la Covid-19 et se souvienne de leur précieuse contribution pour le Québec ;

Qu'elle offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches des personnes disparues ;

Qu'elle offre son soutien à toutes les personnes qui ont souffert et souffrent encore du virus, notamment celles vivant avec des conséquences à long terme sur leur santé ;

Qu'elle salue l'apport inestimable des femmes et des hommes du réseau de la santé qui ont travaillé sans relâche afin de protéger la santé des Québécois ;

Qu'elle salue également les efforts des travailleuses et travailleurs qui ont offert des services essentiels dans des circonstances difficiles ;

Qu'enfin, tous les députés de l'Assemblée nationale observent une minute de silence à 13 h aujourd'hui en mémoire des victimes de la Covid-19. »

Cérémonie commémorative nationale

Garde d'honneur

Une haie d'honneur, composée d'agents de la Sûreté du Québec et de constables spéciaux de l'Assemblée nationale du Québec, a été formée pour les dignitaires et membres de la société invités. La garde a également retiré son couvre-chef lors de la minute de silence nationale, dans un geste de profond respect, de recueillement et de reconnaissance.

Moment de recueillement

Des représentants des familles endeuillées, du réseau de la santé et des services prioritaires se sont recueillis près d'un mémorial temporaire, en y déposant une rose blanche, symbole de sincérité des sentiments exprimés en hommage aux victimes de la COVID-19 et d'unité du peuple québécois.

Prestations musicales

Deux prestations musicales préenregistrées ont été diffusées sur le parvis de l'hôtel du Parlement. Une prestation musicale classique de Clair de lune, de Claude Debussy, ainsi qu'un arrangement musical de Les gens de mon pays, de Gilles Vigneault, ont été interprétés par l'Orchestre symphonique de Montréal. Les Petits Chanteurs de Beauport, « un chœur pour le plaisir du cœur » composé de 27 jeunes choristes de la région de la Capitale-Nationale, ont ensuite interprété À la claire fontaine.

Minute de silence et volée des cloches

Les Québécoises et les Québécois ont été invités à respecter une minute de silence nationale afin d'honorer la mémoire des plus de 10 000 défuntes et défunts de la COVID-19 au Québec dans la dernière année.

L'ensemble des clochers québécois ont également sonné à l'unisson pour donner suite à la minute de silence nationale. Cette volée de cloches, entendue partout au Québec, se veut une touche d'espérance et un signal fort sur la résilience des Québécoises et des Québécois.

Notons que plusieurs municipalités ont été invitées à s'inscrire dans la dynamique de la cérémonie de commémoration nationale et poser des gestes sur leur territoire respectif.

Soirée de prières religieuses

Partenaire de la Journée de commémoration nationale, la Table interreligieuse de concertation organisera une soirée de prière regroupant les différentes grandes confessions religieuses au Québec. L'événement aura lieu en ligne, à partir de 20 heures, aujourd'hui le 11 mars 2021. Cette activité sera ouverte à toutes et à tous.

La rose blanche comme emblème

Les organisations ainsi que les citoyennes et citoyens sont invités à s'approprier cette journée solennelle en affichant les symboles de la commémoration, qui peuvent être téléchargés à Québec.ca/11 mars.

Citations :

« Il y a un an, le monde entier retenait son souffle. Personne ne savait pas quelle ampleur aurait cette pandémie. Dès que les Québécois ont pris conscience de la gravité de la situation, ils ont agi de façon admirable. La nation québécoise a été absolument admirable. Parmi cette nation, il y a celles et ceux qui ont soigné nos malades, qui se sont conduits comme des héros. Les travailleurs de la santé ont toute la reconnaissance de la nation québécoise. Toutes les femmes et tous les hommes qui ont œuvré dans les services prioritaires, qui ont accompagné les Québécois, méritent aussi notre reconnaissance. Malheureusement, le virus a frappé les plus vulnérables, en particulier nos aînés, qui ont bâti le Québec. On a perdu des mères, des pères, des grands-mères, des grands-pères, des frères, des sœurs, des amis. Aujourd'hui, le Québec se souvient. Cette journée est consacrée aux personnes qui nous ont quittés trop tôt, et à leurs proches, leur famille, leurs amis. »

François Legault, premier ministre du Québec

« En mars 2020, nous étions loin de nous imaginer que cette mise sur pause durerait encore, un an plus tard, et qu'elle serait si lourde de conséquences. Nous avons un devoir de mémoire pour les Québécois décédés de la COVID-19, ils sont plus de 10 500. Ce nombre peut sembler abstrait, mais il ne l'est pas. Au contraire : 10 500 morts, 10 500 vécus, 10 500 histoires et des dizaines de milliers de deuils. Aux familles et aux proches, nous comprenons et partageons votre douleur. Parce que cette pandémie continue de nous dérober des pans de vies qui ne seront d'aucune façon retrouvés. Aujourd'hui, le Québec se recueille. »

Dominique Anglade, cheffe de l'opposition officielle

« Aujourd'hui, nous honorons la mémoire des victimes de la COVID-19, décédées dans des circonstances très difficiles, en l'absence de leurs proches. Nous offrons nos condoléances aux milliers de familles plongées dans le deuil depuis un an. Les aînés du Québec ont particulièrement souffert de la maladie : nous leur devons de ne pas oublier ni leurs sacrifices, ni leur contribution immense à la nation québécoise. Au milieu de la pire crise de santé publique de notre histoire, les membres du personnel soignant se sont battus jusqu'au bout pour les victimes et ont risqué leur vie pour en sauver des milliers d'autres. Commémorer cette bataille inachevée, c'est soutenir les femmes et les hommes qui sont encore au front. Un an plus tard, nous sommes toujours solidaires. »

Manon Massé, cheffe de la deuxième opposition

« Toutes nos pensées vont aux gens qui ont souffert et à leur famille. Ce sont 10 500 morts qu'on aurait voulu éviter. Nous devons à ces victimes et à leur entourage de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour prévenir de telles souffrances à l'avenir. »

Paul St-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois

Pour revoir la cérémonie, rendez-vous sur les sites Internet des grands réseaux de télévision ou sur la page Facebook du premier ministre du Québec.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Sources : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451, [email protected]; Léa Carrière, Attachée de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition, 418 802-3676, [email protected]; Simone Lirette, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de la deuxième opposition, 514-994-5095, [email protected]; Laura Chouinard-Thuly, Attachée de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 514 880-9594, [email protected]; Information : Maude-Émilie Théberge, Relations médias, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 559-7092, [email protected]

Liens connexes

https://www.quebec.ca/premier-ministre/