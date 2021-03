Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 - La Ville de Montréal rend hommage aux victimes de la COVID-19

MONTRÉAL, le 11 mars 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la Ville de Montréal souligne la toute première Journée de commémoration nationale en mémoire des Québécoises et des Québécois victimes de la COVID-19, en rendant un hommage tout particulier aux Montréalaises et aux Montréalais qui ont succombé au virus au cours de la dernière année.

« Je joins ma voix et celle de la Ville de Montréal à l'initiative du premier ministre du Québec, monsieur François Legault, pour rendre hommage aux Québécoises et aux Québécois qui ont succombé à la pandémie au cours de la dernière année. Nous tenons également à offrir nos plus sincères condoléances et notre soutien à leurs proches. La dernière année a été particulièrement difficile pour notre métropole. Notre population a souffert, et souffre encore. Je pense particulièrement aux travailleuses et aux travailleurs de première ligne, aux commerçantes et aux commerçants, ainsi qu'aux personnes les plus vulnérables. Je veux souligner les efforts de ces Montréalaises et de ces Montréalais, et célébrer leur force et leur résilience face à cette adversité historique », a affirmé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Dès ce matin, la Ville de Montréal a mis en berne les drapeaux de ses édifices. Une cérémonie solennelle s'est ensuite tenue à la place Vauquelin, en marge de celle organisée par le premier ministre, et à laquelle ont participé la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le président du comité exécutif, Benoit Dorais, la présidente du conseil de ville, Suzie Miron, le chef de l'opposition officielle, Lionel Perez, le président de l'Association des municipalités de banlieue, Beny Masella, la cheffe du conseil mohawk de Kahnawake, Gina Deer, la directrice de la santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, le doyen du corps consulaire, Estivill Castro, les directeurs du Service de sécurité incendie et du Service de police de Montréal, Richard Liebmann et Sylvain Caron, et le directeur général adjoint de la Ville de Montréal, Alain Dufort.

Pour l'occasion, un mémorial temporaire a été érigé à la Place Vauquelin. Ce mémorial est composé de dessins faits par des enfants et des jeunes d'écoles des arrondissements parmi les plus touchés par la COVID-19, soit Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. La journée de commémoration se conclut ce soir, avec l'illumination de plusieurs monuments et bâtiments emblématiques de Montréal, toujours en l'honneur des victimes et en soutien à leurs familles endeuillées.

